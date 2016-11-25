"Черная" пятница: обман или супервыгода?

В «черную» пятницу почти все магазины объявляют распродажу своей продукции. Стоит ли верить супер-скидкам и как не попасться на уловки продавцов, Правда.Ру спросила у экспертов.

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Наталья Старостина, руководитель Московского регионального отделения Объединения потребителей России, считает, что реальные скидки предоставляют далеко не все участники этой акции.

- Что в действительности кроется за этими супер-скидками, есть подводные камни?

- Насчет того, действительно ли потребитель получает большие скидки, здесь зависит, конечно же, от добросовестности магазина. Есть реальные магазины, где предлагаются реальные скидки. Но, в любом случае, это будут товары не из последней коллекции, не топовая какая-то строчка продаж. Это будет какой-то товар из прошлой коллекции, залежавшийся, может быть, товар. Но, в любом случае, не новый.

Насчет скидок. Какие-то магазины делают реальные скидки, какие-то, как, к сожалению, всегда в нашей стране, магазины держат завышенные цены для того, чтобы при распродажах их снижать. Либо перед такими распродажами они повышают немножечко цены, постепенно, что потребителю незаметно, и, естественно, в «черную» пятницу они их очень сильно занижают, то есть убирают все наценки, которые были ранее. Товар остается по обычной его цене. Как это проверить? Прибавить скидку, которая там указана, и посмотреть, что у нас остается: среднерыночная цена или гораздо ниже? Если к цене вы прибавите 80% скидку, и получится цена ниже средней рыночной, то где-то кроется явный обман.

- Зачем магазины устраивают эти дни супер-скидок, ведь любая коммерческая организация ориентирована на получение прибыли?

- Начнем с того, что это все дань американской моде. Это в Америке впервые начали делать эти «черные» пятницы. Но там это проводится в реальных магазинах, и там действительно делаются большие скидки, именно поэтому народ с таким сумасшествием к этому относится. Потому что там действительно можно отхватить какой-нибудь дорогущий телевизор за бросовую цену.

В нашей стране, к сожалению, пользуются этими уловками недобросовестные продавцы и делают из этого некий фокус, который я вам только что объяснила. Плюс, поскольку у нас это проводится зачастую в интернет-магазинах, люди же не заботятся о том, чтобы заранее прочитать отзывы об этом магазине, посмотреть наличие реальных адресов на сайте, посмотреть информацию о товаре, который он хотел бы купить. Сможет ли он потом его возвратить? Если да, то куда его возвращать? То есть какие-то реальные данные магазина, у которого он собирается покупать этот товар. Потому что это обычно дистанционная продажа через интернет, где действуют определенные правила дистанционной продажи, утвержденные правительством РФ, и, соответственно, любой товар, приобретенный на распродаже, можно вернуть. Он подлежит возврату так же, как и обычный любой товар. Товар, проданный на распродаже, это не товар с недостатками, поэтому его возможно возвратить обычным путем, установленным законом о защите прав потребителей.

Директор по рекламе и маркетингу торгового комплекса «Савеловский» Дмитрий Шевцов считает, что «черная» пятница - обычный рекламный ход, борьба за покупателя, а не какая-то афера. Но покупателям все-таки не нужно сломя голову бежать и скупать все на своем пути.

- Как отличить настоящих продавцов, которые предоставляют настоящие скидки?

- Как правило, те потребители, которые ждут эту черную пятницу, знают цену того или иного товара. Например, телевизор. Он знает сколько этот телевизор стоит в обычные дни. А приходя в «черную» пятницу он видит, есть на него скидка или нет. То есть, если недобросовестный продавец искусственно завысил цену, а потом сделал скидку, то это же всегда все видно будет.

- Получается, покупателям лучше заранее подготовиться, промониторить цены?

- Конечно. В этом и суть акции. Если вам нужна какая-то продукция, и вы не просто так все готовы скупить подешевке, вы заранее узнали, сколько стоит тот или иной товар на рынке, какая у него среднестатистическая цена, и в «черную» пятницу пришли и посмотрели, сколько стоит он сегодня. Если это выгодное предложение, то вы и покупаете. Не нужно сломя голову лететь и скупать все.

- В США после «черных» пятниц в магазинах выстраиваются огромные очереди из людей, желающих сдать обратно вещи, купленные сгоряча. Так кто в итоге в плюсе?

- А у нас, как правило, спустя неделю или две на Авито все выкладывают. У нас по-другому работает.

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