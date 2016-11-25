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Источник Правда.Ру

Госдума объявит ряженых казаков вне закона?

Общество

В Госдуме разрабатывают законопроект, регулирующий ношение казачьей формы. Согласно документу, право носить знаки различия будут иметь только представители организаций, входящих в официальный реестр. А общественники, которые причисляют себя к казакам, могут лишиться формы и оружия, сообщает RT.

Казаки
Фото: AP

В Думе сетуют, что так называемые "ряженые" казаки стали в последнее время поводов для шуток и спекуляций, что вредит имиджу казачества. Ведь делают громкие заявления, а иногда даже устраивают дебоши именно представители общественных организаций, которые официальными не считаются. Их отличие от настоящих казаков в том, что первые отказываются от госслужбы.

В начале октября сотрудники Сергиево-Посадского отдела СКР возбудили уголовное дело против участников "Казачьего крёстного хода" в 2014 году, на котором звучали лозунги "Православие или смерть!", "Слава победе, смерть антихристу!". Другим радикальным казачьим обществом, заинтересовавшим следствие, стало "Псковское казачье войско", благодаря неонацистским призывам на страничке ВКонтакте.

При этом настоящие казаки, напротив, обеспечивают порядок на общественных мероприятиях и даже выборах. Например, на голосовании в этом году за порядком следили 50 тысяч казаков с нагайками.

В свое время именно казаки стали силой, которой оказалось по силам умиротворить Кавказ. Прежде всего, потому, что их образ жизни, приверженность вере, самоуправление, их крепкие семьи и отношение к земле заставили Кавказ уважать казаков. По мнению экспертов, российское казачество в последние годы возрождается, и этот процесс продолжится и дальше. Читайте подробнее в материале: "Казак не тот, кто машет шашкой".

Всего в России 10 реестровых казачьих войск, куда входят самые крупные — Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, Сибирское казачье войско и ряд меньших по масштабу: Терское, Волжское, Оренбургское, Енисейское, Иркутское, Забайкальское, Уссурийское. По официальным оценкам, российское казачество насчитывает около 7 млн человек.

Депутаты уверены, что запрет на ношение формы всех 10 реестровых казачьих войск не нарушает права казаков, поскольку повседневная традиционная одежда без знаков различия может использоваться без каких-либо ограничений.

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Александр Крылов о Кавказе и России
Темы Госдума казачество
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