Любовь Духанина: Профориентация в школах поможет детям найти себя

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева выступила за возвращение профессиональной ориентации в школы. Об этом сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что ЕГЭ позволяет школьникам подавать документы на разные специальности, но при этом абитуриенты не всегда понимают, чем хотят заниматься в будущем. Министр уверена, что нужно повысить у будущих студентов профильную мотивацию, чтобы они могли определиться с профессией.

Инициативу Минобра Правде. Ру прокомментировала заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке, представитель центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.

— Не сузит ли это школьнику выбор в дальнейшем? Все-таки у нас многие ориентированы на академическое образование, не на узко профессиональное. Нет ли тут каких-то подводных камней?

— Ребенок уже с детского сада мечтает о своей будущей профессии. Сначала кому-то хочется быть продавцом мороженого, потом космонавтом, кто-то мечтает о других профессиях. Когда ребенок становится все старше и взрослее, приближается время уже осознанного выбора профессии. И очень важно, чтобы он знал об имеющихся профессиях. Очень важно, чтобы он знал об особенностях труда в этой профессии, о перспективах этой профессии.

Ученые говорят, что человек за жизнь меняет 3-4 раза профессию, а в будущем будет менять 6-8 раз. И поэтому важно сегодня, принимая решение, кем стать, иметь возможность понять, подходит ли тебе эта профессия, интересна ли она тебе, и какие карьерные перспективы есть у этой профессии. Где сегодня можно найти информацию? Сегодня системно взять информацию по разным профессиям фактически негде, и ребята пользуются знаниями родителей, рассказами выпускников школ, информацией в Интернете. Но так можно не увидеть какие-то интересные профессии, в которых ты мог бы стать через некоторое время состоявшимся профессионалом, достичь большого успеха. И нам поэтому очень важно эту профориентационную работу проводить в период, когда ребенок учится в школе, когда и идет основной поиск личностного развития, идет поиск по выбору будущей профессии.

Это не означает, что нужно рассказывать только про те профессии, к которым, условно, можно подготовиться в собственной школе, выбрав какие-то предметы, и поступив в рядом находящийся техникум или в вуз. Речь идет о том, чтобы дать возможность ребятам больше знаний о мире профессий, и тем самым, дать большую возможность выбора.

— Еще один тезис Ольги Васильевой: Одна из важнейших задач — это формировать не только высокого профессионала, но достойного гражданина своей страны. Это бесспорно. Что для этого сейчас надо конкретно?

— В образовательной программе каждой школы есть специальные подпрограммы, называются "Программы социализации и воспитания". Человек рождается в конкретной семье, живет в ней, он любит своих родителей. Учится заботиться о них, о бабушке, дедушке. Придя в коллектив в детском саду, он учится быть внимательным по отношению к своим ребятам в группе. Затем — школьный возраст. Он учится быть в коллективе, жить вместе, делать какие-то совместные дела, учится реально гордиться своими результатами и результатами своих одноклассников в школе в целом, и изучая окружающее пространство, он формируется как гражданин, он узнает о своей стране, узнает не только о ее географии, истории, но узнает о ее политической системе. Он достаточно быстро, скоро станет реально полноценным гражданином и будет уже принимать участие в выборах. Будет влиять на происходящее в стране. Очень важно, чтобы все эти действия были осмыслены ребенком, чтобы это был, действительно, каждый раз его личностный выбор, его понимание, почему он гордится тем или иным, той или иной ситуацией, той или иной системой, которая есть в стране.

Ведь гордость — фактически один из мотивов улучшения того пространства, в котором ты живешь. Ты гордишься нынешними результатами и стремишься достигать в будущем более высоких. А ведь для любого человека очень важно представление о будущем, где ему жить, в каких условиях, и поэтому, человек стремится найти еще и то место, в котором он может пригодиться не только в нынешней системе, но и в будущей системе нашей страны.

— "Принято решение о выделении направления "востоковедение и африканистика" в отдельную группу специальностей". "Особая задача освоиться востоковедам, которые на фоне осложнения международной обстановки в Азии будут наиболее востребованы по линии министерства обороны, по линии МИДа". Данное решение имеет абсолютно исключительный характер, который был продиктован особыми государственными потребностями". Какими?

— Я как человек из системы образования, считаю, что нам нужно всеми способами расширять пространство образования, пространство просвещения наших людей, чтобы все происходящее в мире могло ими анализироваться самостоятельно, и они могли, действительно, тоже быть частью принимаемых международных решений, вырабатываемых решений, и их реализации.

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