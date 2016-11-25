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Источник Правда.Ру

Эпидемия гриппа: От летального исхода защитит прививка

Общество

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, мы вступили в эпидсезон по гриппу. Хотя в целом по стране пока случаи заболевания носят единичный характер, однако через две-три недели ситуация может измениться.

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Опасения подогреваются и сообщением о появлении в России первого за этот год очага птичьего гриппа H5N8. Он был зафиксирован в Калмыкии, сообщила 23 ноября Анна Попова. По ее словам, "сейчас на территории пяти европейских государств наблюдается очаг гриппа H5N8 среди птиц с падежом домашних и диких особей".

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила профессора Дальневосточного федерального Университета, заведующего лабораторией вирусологии Биолого-почвенного института ДВО РАН Михаила Щелканова.

— Что вы скажете об опасности птичьего гриппа?

— О нем беспокоиться не нужно. У нас идет штамм H5N8, но пока нет никаких данных, что он преодолел межвидовой барьер. Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии проводят регулярный мониторинг.

Спасут ли от эпидемии обычного гриппа прививки, сделанные осенью?

— Что касается обычного гриппа, да, действительно, Россия вступила в эпидемию. Это нормальный эпидемический подъем заболеваемости гриппом. Штаммы вируса гриппа меняются достаточно часто. Иногда раз в два года, иногда каждый год.

Нынешний штамм больше похож на гонконгский, который вызывал пандемию 1969-70 годов. Но это тоже нормальный процесс. Мы к этому готовы. Не готовы к эпидемии те, кто не привился. Напомню, что речь идет о смертельной угрозе. А грипп все привыкли переносить на ногах. И в последнюю очередь здесь, конечно, повинна наша фармацевтическая промышленность, которая в большом количестве выпускает различные симптоматические средства, которые облегчают перенос заболевания на ногах.

Но надо четко понимать, что вакцина не защищает от заражения. Вакцина защищает от тяжелых случаев осложнений, в первую очередь, в форме пневмонии, и от летальных исходов.

Если люди здоровые переносят грипп на ногах, то потом они свою сосудистую систему истощат до такой степени, что увеличат в зрелом, пожилом возрасте, риски инфарктов и инсультов. Еще хуже приходится группам риска: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с метаболическим синдромом (так называется ожирение), беременным женщинам.

— Профилактика, народные средства помогут не заразиться гриппом?

По сути, это уже какое-то сборище мифов, иногда достаточно опасных. Например, считается, что алкоголь — прекрасное средство от простуды. Если у вас самая начальная стадия, если вас знобит, и вы пришли с холода, 20 грамм водки вам не повредит. Но надо помнить, что алкоголь — это иммунодепрессант. При любом инфекционном заболевании крупные дозы, тем более, регулярно принимаемые приведут к обратному эффекту.

То же самое с банями. Если у вас начальная стадия какой-нибудь риновирусной инфекции, ходите в баню, и это вам, вероятнее всего, поможет. Но если у вас уже начались осложнения, а вы идете в баню, вы можете зайти достаточно далеко — вплоть до морга.

И то же самое с медом. Хорошо, если вы здоровый человек, и мед достаточно качественный. А если вы диабетик, да еще об этом не знаете, тогда хорошая порция меда может вам только навредить, причем, в том числе, и в связи с инфекционным заболеванием.

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Секреты "живучего" гриппа
Темы вакцинация профилактика эпидемия гриппа Михаил Щелканов
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