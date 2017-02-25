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Источник Правда.Ру

Жители мегаполисов не стремятся обзаводиться большими семьями

Общество

Люди, живущие в больших городах с высокой плотностью населения, предпочитают подольше оставаться в романтических отношениях, в браке заводят меньше детей, но больше заботятся об образовании. К такому выводу пришли научные сотрудники Мичиганского университета. Говоря конкретнее, для городских жителей качество важнее количества, пишет издание The Hindustan Times.

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В ходе своего исследования авторы научной работы проанализировали данные о жителях разных стран. В итоге они обнаружили, что жители больших городов в основном выбирали "медленную стратегию жизни". Они больше задумывались о будущем — своем и своих детей.

По словам ученых, такая стратегия повышает репродуктивный успех в среде с высокой плотностью населения. В местах же с низкой плотностью населения уровень конкуренции за имеющиеся ресурсы ниже, поэтому можно предпочесть "быструю стратегию".

Не так уж много современных людей решаются обзавестись хотя бы тремя детьми. Как в нашей стране относятся к многодетным семьям? Как возрастают расходы родителей на каждого последующего ребенка? О проблемах в этой сфере в эфире "Правда.Ру" рассказала президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова:

— К сожалению, сейчас демографический кризис в стране. Многодетных семей в России не больше шести процентов. В разных регионах существенно отличается еще и количественное отношение детей в семье… Лидеры по рождаемости и многодетности у нас, естественно, Ингушетия, Чечня, Тува. Аутсайдеры — Ленинградская область, Москва и другие развитые регионы. Московская область находится где-то в середине списка, так что нам в этом плане более-менее везет.

Полностью интервью читайте в материале "Правды.Ру" Многодетные семьи: мифы и реальность

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