Шойгу запретил термин "показной" в российской армии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу запретил использовать термин "показной" в отношении полков и воинских частей.

архив Правды.Ру

В интервью телеканалу "Матч ТВ" он заявил: "Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — "показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"? А для чего тогда все остальные?".

По его словам, с каждым днем наша страна становится сильнее, удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: "мы не потеряли ни одного поколения".

Отметим, что Шойгу посетил Сочи, где проходят Всемирные военные игры — уже третьи по счету. Сегодня там разыграют восемь комплектов медалей в пяти видах спорта.

За первый соревновательный день российская команда завоевала 11 медалей: шесть золотых, две серебряных и три бронзовых. В настоящее время сборная Вооруженных сил РФ в лидерах командного зачета соревнований.

Шойгу вернул в армию рыцарские ритуалы, писала "Правда.Ру".Российское военное ведомство в связи с выпуском воспитанниц пансиона вручило каждой из девушек серебряного кольца-печатки с гравировкой, представляющей собой герб пансиона: роза, расположенная в центре распахнутой книги.

Как сообщил начальник Центрального музея Вооруженных сил Александр Никонов, это прекрасный пример возрождения военных традиций. По его словам, традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий берет свое начало еще в XVIII веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учебы.

Выпускников Царскосельского лицея это было чугунное кольцо в виде сомкнутых рук. Подобная традиция была и в Пажеском Его Императорского Величества корпусе. Пажеские перстни носили знаменитые выпускники — герой Отечественной войны 1812 года генерал Дмитрий Дохтуров, писатель Александр Радищев, декабрист Павел Пестель, генерал Алексей Брусилов и др. Ношение выпускного перстня указывало на принадлежность его владельца к элите российского общества.

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