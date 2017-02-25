В Лондоне нашли письма Горбачева с просьбами о помощи

В здании Горбачев-фонда, созданного первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, активисты нашли конфиденциальные документы, пишет газета Guardian.

Фотоархив Правды. ру

Причем некоторые из них подписаны самим Горбачевым, утверждает издание. Бумаги архива включают письма различным транснациональным корпорациям — с просьбой о спонсировании выдвинутых фондом инициатив. Но компании Shell, British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels якобы отвечали отказом.

В Горбачев-фонде уже опровергли наличие офиса и архива в Лондоне. Представитель фонда Владимир Поляков заявил РИА "Новости": "У Горбачев-фонда никогда не было офиса в Лондоне и ни с какими подобными организациями мы не сотрудничали, по крайней мере, мне это неизвестно, хотя я работаю с самого начала в фонде. Представители фонда уверены, что это "очередная утка", запущенная в СМИ. Сквоттеры, вселившиеся в особняк по адресу Букингем-гейт, дом 19, не могли завладеть документами Горбачев-фонда. Хотя они утверждают, что обнаружили конфиденциальные письма, подписанные лично первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Напомним, что ранее суд выдал ордер на выселение активистов из здания.

Семиэтажное здание принадлежит банкиру из Бахрейна Абдулрахману Альджасми, утверждают СМИ. Особняк стоимостью в 14 миллионов фунтов стерлингов был занят группой, известной как "Автономная нация анархистов-либертарианцев" (Anal).

В ноябре прошлого года "Правда.Ру" сообщала, что Михаил Горбачев перенес операцию на сердце. Отметим, несмотря на свой возраст Горбачев продолжает активную общественную деятельность. В июле 2016 года политик направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с просьбой пересмотреть свое решение относительно вынесения решения о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Экс-президент СССР в интервью изданию La Repubblica заявлял, что "Крым — это Россия и пусть кто-нибудь докажет обратное". Ранее Михаил Сергеевич, комментируя выступление американского президента на ассамблее ООН, остро отреагировал на сравнение России с всемирной лихорадкой: "У нас одна главная лихорадка — это Америка и ее претензии на лидерство". Кроме того, экс-президент СССР в день 70-летней годовщины применения американцами атомного оружия против Хиросимы и Нагасаки дал интервью немецкой газете Der Spiegel, в котором Михаил Горбачев рассказал о том, почему мир не может достигнуть ядерного равновесия. Единственным "препятствием" на этом пути бывший политик считает Вашингтон.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!