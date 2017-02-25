Матерящегося Ляшко хотят удалить из Рады. ВИДЕО

Украинский депутат Сергей Лещенко требует принять жесткие меры в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Фото: Архив Pravda.Ru

По словам Лещенко, такие поступки — нарушение регламента. Он требует отстранить Ляшко от участия в пяти заседаниях парламента, причем без сохранения зарплаты.

Лещенко потребовал принятия этического кодекса Верховной рады, где стоит прописать правила поведения.

24 февраля нардеп в прямом эфире рассказывал какие "скотиняки" сидят в украинском парламенте. Затем он перефразировал анекдот об уборщице, который заканчивался фразой: "@…б твою мать, нехай, б@…ь, они своим х@…м управлять не могут, а они государством хотят управлять".

"Правда.Ру" сообщала, что драка между руководителем фракции партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером Радикальной партии Олега Ляшко произошла 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной рады.Поводом стало оскорбление Ляшко в адрес Бойко. Во время своего выступления он заявил, что тот якобы "получает инструкции в Кремле". При этом он задал риторический вопрос, обращенный к службе безопасности Украины, почему Бойко с товарищами ездит в Москву, но при этом еще не сидит в тюрьме.

Украинская Рада, пожалуй, сейчас известна на весь мир благодаря поведению депутатов на заседаниях и их дракам. Главными участниками потасовок почти всегда являются Парасюк, Ляшко и Мосийчук. Один раз орудием для одного из депутатов стали костыли. Все поединки сразу попадают в Интернет.

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