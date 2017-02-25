Матерящегося Ляшко хотят удалить из Рады. ВИДЕО

Украинский депутат Сергей Лещенко требует принять жесткие меры в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
По словам Лещенко, такие поступки — нарушение регламента. Он требует отстранить Ляшко от участия в пяти заседаниях парламента, причем без сохранения зарплаты.
Лещенко потребовал принятия этического кодекса Верховной рады, где стоит прописать правила поведения.
24 февраля нардеп в прямом эфире рассказывал какие "скотиняки" сидят в украинском парламенте. Затем он перефразировал анекдот об уборщице, который заканчивался фразой: "@…б твою мать, нехай, б@…ь, они своим х@…м управлять не могут, а они государством хотят управлять".
"Правда.Ру" сообщала, что драка между руководителем фракции партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером Радикальной партии Олега Ляшко произошла 14 ноября на заседании согласительного совета Верховной рады.Поводом стало оскорбление Ляшко в адрес Бойко. Во время своего выступления он заявил, что тот якобы "получает инструкции в Кремле". При этом он задал риторический вопрос, обращенный к службе безопасности Украины, почему Бойко с товарищами ездит в Москву, но при этом еще не сидит в тюрьме.
Украинская Рада, пожалуй, сейчас известна на весь мир благодаря поведению депутатов на заседаниях и их дракам. Главными участниками потасовок почти всегда являются Парасюк, Ляшко и Мосийчук. Один раз орудием для одного из депутатов стали костыли. Все поединки сразу попадают в Интернет.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.
Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.
Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.