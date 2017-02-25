New Yorker выйдет с русской обложкой

Очередной номер популярного американского еженедельника New Yorker выйдет в марте с русской обложкой. Название журнала будет написано кириллицей: "Нью-Йоркер".

фото: Facebook, The New Yorker

На рисунке изображен российский лидер Владимир Путин, который через моноколь смотрит на летящую бабочку с головой президента США Дональда Трампа. Кстати, даже фамилия художника на рисунке написана на русском. Номер выйдет 6 марта, сообщается на официальном сайте издания.

Как сообщала "Правда.Ру", Дональд Трамп рассказал, кто мешает ему подружиться с Россией. Это американские СМИ, которые распространяют ложь о России.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Между тем в США к нашей стране и президенту стали относиться лучше. Согласно последним опросам, деятельность Владимира Путина одобряют 22% жителей США. Такой показатель достигнут впервые с 2003 года. Больше всего сторонников Путина среди республиканцев: там ему симпатизируют 32% вместо 20% в 2015 году. В Демократической партии одобрение президенту высказали 10%, что на 5% меньше, чем в 2015 году.

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