Член ОП обратился к генпрокурору из-за антисемитской статьи на "Эхе Москвы"

Первый заместитель председателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к генпрокурору Юрию Чайке из-за статьи, размещенной на сайте "Эха Москвы".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Речь идет о "творении" гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдера Муждабаева.

Максим Григорьев в своем обращении привел некоторые цитаты из материала. Например: "подвывание из уст "официальных евреев"; "на арене появились клоуны, ряженные из Федерации еврейских общин России"; "в процессе становления российского рейха мы наблюдаем возрождение такого уродства, как юденраты ("еврейские советы" при нацистских властях). Нынешние российские от тогдашних германских отличаются лишь по форме, но не по сути".

Материал также был размещен в блоге Муждабаева.

По мнению члена Общественной палаты, в статье присутствуют явные признаки антисемитизма. Кроме того, там содержатся личные оскорбления в адрес члена ОП, президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Максим Григорьев попросил генпрокурора дать оценку информации в материале и вынести соответствующее закону решение.

Айдер Муждабаев - украинский и российский журналист, медиаменеджер, член Союза крымских татар Москвы, блогер. В 20083–2015 гг. был заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец".

В 2015 году переехал на Украину. В данным момент является заместителем генерального директора первого крымско-татарского телеканала ATR.

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