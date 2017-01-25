В Севастополе прошел самый масштабный флешмоб в истории города

Студенты Севастополя устроили масштабный флешмоб в честь XIX Всемирного фестиваля студентов. Несмотря на морозную погоду, на площадь перед университетом пришли 300 человек с воздушными шарами и плакатами, по сигналу все выстроились в огромную ромашку — символ фестиваля.

Фото: Facebook/Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017

Участие в мероприятии является хорошим подспорьем для ребят, которые мечтают поехать на Всемирный фестиваль, который состоится 14-22 октября в Сочи. Региональный подготовительный комитет при отборе участников оценит мотивацию студентов, их заслуги в учебе, спорте, а также социальную активность.

"Сегодня около 300 студентов СевГУ с разноцветными воздушными шарами выстроили логотип Всемирного фестиваля молодежи и студентов, то есть разноцветную ромашку, внутри которой - птичка" - рассказали в пресс-службе университета.

Ректор вуза Валерий Кошкин поздравил студентов с праздником и пожелал им успеха на отборочных этапах фестиваля.

Планируется, что от Севастополя фестиваль посетит 25 участников, которые сейчас отбираются региональным подготовительным комитетом. Кроме того, 50 севастопольских волонтеров будут помогать в организации и проведении фестиваля, сообщает ТАСС.

Отметим, участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран. Готовиться к мероприятию уже начали многие города России.

"Инициативу о возрождении союза поддержало большинство молодежных организаций, с которыми мы имеем партнерские отношения. Фестиваль — это хороший повод, чтобы провести необходимую организационную работу, для того чтобы заявить на Фестивале о международном желании создать такую организацию. Мы планируем на фестивале это сделать обязательно", — рассказал ранее председатель Национального подготовительного комитета фестиваля Григорий Петушков в кулуарах форума "Фестиваль 17" в Москве.

По его словам, интерес к созданию Международного союза студентов уже проявили десятки студенческих организаций из различных стран мира.

Напомним, 13 октября общественные послы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которыми стали известные спортсмены, актеры, режиссеры и звезды эстрады, провели первую встречу в Москве.

"Основная идея Фестиваля, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года, заключается в выработке единых подходов к решению глобальных проблем. Задача, которая стоит перед молодежью — консолидация населения планеты "во имя мира во всем мире"", — сообщил на встрече временно исполняющий обязанности Руководителя Федерального агентства по делам молодежи Алексей Паламарчук.

Как пишет агентство REGNUM, программа будущего Фестиваля поделена по темам: диалог культур, экономика и вызовы глобализации, политика, международная безопасность, экономика знаний, развитие общественных институтов.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия. Он пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. Участие в нем примут порядка 20 тысяч человек из 150 стран. Прошлый Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 1957 году. В целом за последние 69 лет прошло восемнадцать Всемирных фестивалей молодежи и студентов.

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