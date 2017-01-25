Путин: Вузы России должны стать лучшими в мире

Президент России 25 января встретился со студентами МГУ. В ходе заседания попечительского совета университета глава государства заявил, что российские вузы должны войти в число мировых лидеров, в первую очередь, по подготовке высококачественных специалистов.

Фото: Fotodom.ru/DP

Президент подчеркнул, что наши вузы по целому ряду показателей существенно продвинулись в различных рейтингах.

"Вместе с тем, мы с вами не раз говорили, что точечных успехов здесь, безусловно, недостаточно. Нужно ставить перед собой более амбициозные цели — войти в число мировых лидеров", — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что ректор МГУ Виктор Садовничий намерен обсудить на заседании проблемы строительства технологической долины МГУ. Он добавил, что проблем с подрядчиком нет, однако есть другие трудности. "Есть сложность, как правильно по закону это делать", — сказал ректор. Вместе с тем он подчеркнул, что долина развивается, передает ТАСС.

Владимир Путин предложил обсудить программы развития российских вузов в части создания "технологических долин". Президент предлагает внести коррективы в программы с учетом принятой стратегии научно-технологического развития России.

Выступая на заседании Попечительского совета Московского государственного университета (МГУ), Владимир Путин отметил, что эта стратегия "позволит повысить глобальную конкурентоспособность нашей страны, ответить на большие вызовы, с которыми сегодня сталкиваются практически все государства мира", сообщает Интерфакс.

"В этой связи считаю, что нужно еще раз посмотреть и на программы развития наших ведущих университетов, в том числе МГУ. Речь идет о создании так называемых технологических долин", — сказал глава государства.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заявляла, что намерена обратиться к президенту с просьбой расширить полномочия российского омбудсмена в части защиты прав в образовательной сфере.

Омбудсмен пояснила, что не имеет полномочий защищать права студентов, потому что обращения учащихся касаются нарушений в системе вузов, "а закон об уполномоченном разрешает противодействовать органам власти, а вузы, как известно, не орган власти".

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, основной проблемой, с которой сталкиваются студенты, россияне назвали невозможность найти работу. Каждый второй участник опроса ВЦИОМ рассказал о том, что сегодня молодому специалисту сложнее найти работу, чем несколько лет назад. По мнению 13 процентов опрошенных, сложнее всего выпускникам вузов устроиться по специальности, а 40 процентов участников опроса отметили, что бывшим студентам все труднее найти высокооплачиваемую работу.При этом треть респондентов считает, что новоиспеченные кадры становятся все профессиональнее.

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