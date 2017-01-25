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Источник Правда.Ру

Семья сбежала из "сексуально-распущенной" Европы в российскую глубинку

Общество

Семья из Лондона переехала в Россию, решив оградить дочерей от людей нетрадиционной ориентации, которые встречаются в столице Великобритании не только на улице, но и в школе.

Семья из Европы сбежала из сексуально-распущенной Европы
Фото: REX

Когда дети начали ходить в местную школу, они стали интересоваться вопросами насчёт странностей некоторых людей, в частности, почему двое мужчин целуются друг с другом. Кроме того, в школе ведутся уроки полового воспитания, где ребятам демонстрируют половые органы и показывают обучающие фильмы.

"Очень много учителей нетрадиционной сексуальной ориентации, с татуировками, с пирсингом. Помимо школы точно такие же однополые пары встречаются повсюду: в парках, в кино, в магазинах", — рассказала Лайфу мать девочек Ольга.

Семья переехала в российскую деревню Великие Луки, которая находится в 10 км от города. Родители отдали детей в местную школу, где они постепенно осваиваются и изучают русский язык. Глава семейства всю жизнь работал водителем, а жена — менеджером в сфере транспортной логистики. По словам Ольги, даже если бы им не удалось устроиться в России на такую же работу, она готова была идти даже уборщицей.

Отметим, накануне Нового года в Кыштовку, село на севере Новосибирской области, по программе возвращения соотечественников в Россию переехала из Германии семья Мартенс, недовольная, прежде всего, сексуальным просвещением в немецких школах. По данным местных СМИ, семья планирует организовать столярное производство, ведь глава семейства — мастер, работал в Германии столяром и может делать красивую мебель. Документы на получение гражданства Мартенсы уже подали. Обычно этот процесс занимает около полугода, но местные власти обещают провести его в ускоренном ритме.

Напомним, ранее ведущий сексолог Дании призвал к введению практики показа порнографии в старших классах, утверждая, что тематические дискуссии могут помочь подросткам стать "добросовестными и критическими потребителями", которые способны отличить порнографию от реальных сексуальных отношений.

Профессор Кристиан Граугард из университета Ольборг вызвал фурор в Дании своим предложением на государственном телевидении о том, что порнографию нужно показывать в школах. В интервью датскому общественному каналу DR он заявил, что такую практику нужно добавить к половому воспитанию классов, которое сейчас "скучное и техническое, типа надевания презерватива на огурец".

Граугард настаивает, что его предложение не просто дань традициям сексуально распущенной Скандинавии. а разумный способ обучения подростков. "Мое предложение заключается в возможности критически обсуждать порнографию с 8-го и 9-х классов (Возраст 15 — установленного законом возраста согласия в Дании — и 16 соответственно) в рамках разумного дидактической стратегии, проводимой подготовленными учителями," сказал он Guardian.

"Мы знаем из исследований, что подавляющее большинство подростков видели порно в раннем возрасте — так что это не вопрос о порно как таковом", добавил он. По данным исследований, 99% мальчиков и 86% девочек в Скандинавии уже видели порнографические фильмы гораздо раньше 16 лет. Граугард считает необходимым убедиться, что подростки "обладают необходимыми навыками, чтобы смотреть порно конструктивно".

"Они должны уметь различать изображения тела и пола в повседневной жизни среднего подростка. Они должны стать сознательными и критические потребители ". Напомним, половое воспитание стало обязательным в Дании 1970 года и порнография уже включены в учебную программу в нескольких датских школах — но не во всех.

"Школы интерпретируют национальные руководящие принципы по-разному," говорит Граугард. "Поэтому важно, чтобы образование соответствовало определенным стандартам качества по всей стране, чтобы учителя были хорошо обучены и постоянно совершенствовали свои методы. Дания развивающаяся страна с точки зрения методологии полового воспитания, и это должно быть изменено."

Опрос на популярном в Британии сайте BabyChild показал, что, по мнению взрослых, ребенку совершенно не нужно знать о сексе. Однако несмотря на то, что родители данный законопроект раскритиковали, британские парламентарии уже утвердили его в первом чтении. Корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался, справедливо ли в этой связи упрекать законотворцев в попустительстве пропаганды однополого секса и браков среди гомосексуалистов?

"Конечно, британцам виднее, что им делать в своей стране, там есть родители, которые сами примут решение, что им делать и как этому противиться. Для нас важнее, чтобы не допустить этого у нас. И чтобы наши законотворцы прислушались к мнению широкой родительской общественности", — пояснила эксперт-психолог Любовь Качесова.

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