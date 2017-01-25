Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россияне задолжали ГИБДД более 20 миллиардов рублей

Общество

В 2016 году было возбуждено 23,8 миллиона дел о взыскании административных штрафов, выданных органами Госавтоинспекции, на сумму 21,3 миллиарда рублей.

Россияне задолжали ГИБДД более 20 миллиардов рублей
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов за 11 месяцев 2016 года, эти показатели превышают результаты 2015 года на 7,2 миллиона дел и 7,9 миллиарда рублей. При этом общая сумма задолженности автомобилистов по итогам 2016 года с учётом неуплаченных штрафов за 2015 год составила 27,6 миллиарда рублей.

Отметим, "письма счастья" от ГИБДД, камеры наблюдения на дорогах, "неизвестные" штрафы стали настоящей головной болью для автомобилистов. "Административные штрафы выписываются у нас двумя способами: когда составляется протокол сотрудниками ГИБДД, остановившими транспортное средство за какое-то правонарушение, либо когда происходит фото-, видеофиксация.

Там, где протокол составляет сотрудник ГИБДД, автовладельцу, правонарушителю уже известно, что он нарушил. А если это фото-, видеофиксация, как показывает практика, не всегда автовладелец знает, что у него имеются административные штрафы. В данном случае мы все уже люди грамотные, знаем, что такое портал госуслуг. Если там зарегистрироваться, то все правонарушения, естественно, приходят на личную почту. И если человек ответственный, то он идет и оплачивает эти штрафы. Также практика показывает, что нужно отправлять оплаченную квитанцию в органы ГИБДД", — рассказал ранее начальник межрайонного отдела по взысканию штрафов ФСПП Максим Орлов.

По его словам, у любого административного штрафа есть 10 дней до вступления в законную силу, это когда гражданин может оспорить его в суде либо у вышестоящего начальства. После этого, в течение двухмесячного срока, он должен оплатить этот штраф. Это так называемый добровольный срок на оплату.

"Если штраф не оплатили, органы ГИБДД направляют данное постановление об административном правонарушении в службу судебных приставов. Они также имеют право обратиться в судебные органы за привлечением должника, штрафника к двойному штрафу.

Но здесь еще есть такая ситуация, когда сотрудник ГИБДД лично составлял протокол. В таком случае должника могут арестовать до 15 суток. Получив исполнительный документ, где указано, что гражданин N по состоянию на 15 сентября штраф не оплатил, судебный пристав принимает полный комплекс мер для взыскания штрафа. На сегодняшний день у нас более 20 банков, с кем мы работаем в электронном виде.

То есть если 2-3 года назад судебному приставу нужно было направить кучу писем в различные банки и судебные учреждения, чтобы выяснить расчетный счет должника, и потом только списать, то сейчас эта работа занимает два дня, с учетом работы нашего программного комплекса. Через два дня пристав видит полную информацию по должнику и принимает меры. Если есть сумма, достаточная для погашения, то судебный пристав ее списывает и перечисляет в органы ГИБДД", — рассказал Pravda.Ru эксперт.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Штрафы в ГИБДД: Никто не заплатит дважды
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Как распознать домашнего тирана
Украина
Украину накрыла новая волна геноцида
США и Канада
"Революция Трампа": Куда приведет США восстание элит?
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Валютный
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Мир
"Кремлевское масло" возмутило украинского журналиста
Руслан Веснянко Украину накрыла новая волна геноцида Руслан Веснянко Александр Широкорад Херсонесский заповедник: Подарим батьке Порошенко? Александр Широкорад Юрий Носовский ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо Юрий Носовский
Комментарии
Елена Чагеева(Михайлова) Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
vkontakte_31345932 Ученые: Людям старше 30 нельзя есть на ночь
Александр Илькаев Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Dmitry Goryachev Иран становится большой проблемой
Александр Илькаев Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Dmitry Goryachev Иран становится большой проблемой
Валерий Дорогой "Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Ольга Сазонова-Силкова Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Добрый Человек))) Профессор США: Блокадники Ленинграда выжили из-за людоедства?
Филипп Новиков Николай Бурляев об Исаакиевском соборе: Протестовать могут только оппоненты правды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?