Россияне задолжали ГИБДД более 20 миллиардов рублей

В 2016 году было возбуждено 23,8 миллиона дел о взыскании административных штрафов, выданных органами Госавтоинспекции, на сумму 21,3 миллиарда рублей.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов за 11 месяцев 2016 года, эти показатели превышают результаты 2015 года на 7,2 миллиона дел и 7,9 миллиарда рублей. При этом общая сумма задолженности автомобилистов по итогам 2016 года с учётом неуплаченных штрафов за 2015 год составила 27,6 миллиарда рублей.

Отметим, "письма счастья" от ГИБДД, камеры наблюдения на дорогах, "неизвестные" штрафы стали настоящей головной болью для автомобилистов. "Административные штрафы выписываются у нас двумя способами: когда составляется протокол сотрудниками ГИБДД, остановившими транспортное средство за какое-то правонарушение, либо когда происходит фото-, видеофиксация.

Там, где протокол составляет сотрудник ГИБДД, автовладельцу, правонарушителю уже известно, что он нарушил. А если это фото-, видеофиксация, как показывает практика, не всегда автовладелец знает, что у него имеются административные штрафы. В данном случае мы все уже люди грамотные, знаем, что такое портал госуслуг. Если там зарегистрироваться, то все правонарушения, естественно, приходят на личную почту. И если человек ответственный, то он идет и оплачивает эти штрафы. Также практика показывает, что нужно отправлять оплаченную квитанцию в органы ГИБДД", — рассказал ранее начальник межрайонного отдела по взысканию штрафов ФСПП Максим Орлов.

По его словам, у любого административного штрафа есть 10 дней до вступления в законную силу, это когда гражданин может оспорить его в суде либо у вышестоящего начальства. После этого, в течение двухмесячного срока, он должен оплатить этот штраф. Это так называемый добровольный срок на оплату.

"Если штраф не оплатили, органы ГИБДД направляют данное постановление об административном правонарушении в службу судебных приставов. Они также имеют право обратиться в судебные органы за привлечением должника, штрафника к двойному штрафу.

Но здесь еще есть такая ситуация, когда сотрудник ГИБДД лично составлял протокол. В таком случае должника могут арестовать до 15 суток. Получив исполнительный документ, где указано, что гражданин N по состоянию на 15 сентября штраф не оплатил, судебный пристав принимает полный комплекс мер для взыскания штрафа. На сегодняшний день у нас более 20 банков, с кем мы работаем в электронном виде.

То есть если 2-3 года назад судебному приставу нужно было направить кучу писем в различные банки и судебные учреждения, чтобы выяснить расчетный счет должника, и потом только списать, то сейчас эта работа занимает два дня, с учетом работы нашего программного комплекса. Через два дня пристав видит полную информацию по должнику и принимает меры. Если есть сумма, достаточная для погашения, то судебный пристав ее списывает и перечисляет в органы ГИБДД", — рассказал Pravda.Ru эксперт.

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