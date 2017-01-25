В 2016 году было возбуждено 23,8 миллиона дел о взыскании административных штрафов, выданных органами Госавтоинспекции, на сумму 21,3 миллиарда рублей.
Как сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов за 11 месяцев 2016 года, эти показатели превышают результаты 2015 года на 7,2 миллиона дел и 7,9 миллиарда рублей. При этом общая сумма задолженности автомобилистов по итогам 2016 года с учётом неуплаченных штрафов за 2015 год составила 27,6 миллиарда рублей.
Отметим, "письма счастья" от ГИБДД, камеры наблюдения на дорогах, "неизвестные" штрафы стали настоящей головной болью для автомобилистов. "Административные штрафы выписываются у нас двумя способами: когда составляется протокол сотрудниками ГИБДД, остановившими транспортное средство за какое-то правонарушение, либо когда происходит фото-, видеофиксация.
Там, где протокол составляет сотрудник ГИБДД, автовладельцу, правонарушителю уже известно, что он нарушил. А если это фото-, видеофиксация, как показывает практика, не всегда автовладелец знает, что у него имеются административные штрафы. В данном случае мы все уже люди грамотные, знаем, что такое портал госуслуг. Если там зарегистрироваться, то все правонарушения, естественно, приходят на личную почту. И если человек ответственный, то он идет и оплачивает эти штрафы. Также практика показывает, что нужно отправлять оплаченную квитанцию в органы ГИБДД", — рассказал ранее начальник межрайонного отдела по взысканию штрафов ФСПП Максим Орлов.
По его словам, у любого административного штрафа есть 10 дней до вступления в законную силу, это когда гражданин может оспорить его в суде либо у вышестоящего начальства. После этого, в течение двухмесячного срока, он должен оплатить этот штраф. Это так называемый добровольный срок на оплату.
"Если штраф не оплатили, органы ГИБДД направляют данное постановление об административном правонарушении в службу судебных приставов. Они также имеют право обратиться в судебные органы за привлечением должника, штрафника к двойному штрафу.
Но здесь еще есть такая ситуация, когда сотрудник ГИБДД лично составлял протокол. В таком случае должника могут арестовать до 15 суток. Получив исполнительный документ, где указано, что гражданин N по состоянию на 15 сентября штраф не оплатил, судебный пристав принимает полный комплекс мер для взыскания штрафа. На сегодняшний день у нас более 20 банков, с кем мы работаем в электронном виде.
То есть если 2-3 года назад судебному приставу нужно было направить кучу писем в различные банки и судебные учреждения, чтобы выяснить расчетный счет должника, и потом только списать, то сейчас эта работа занимает два дня, с учетом работы нашего программного комплекса. Через два дня пристав видит полную информацию по должнику и принимает меры. Если есть сумма, достаточная для погашения, то судебный пристав ее списывает и перечисляет в органы ГИБДД", — рассказал Pravda.Ru эксперт.
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