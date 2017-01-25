Вооруженные заемщики станут сюрпризом для коллекторов-вышибал

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отказала коллекторам в доступе к данным об имеющемся у заемщиков оружии. Подобные сведения могут предоставляться взыскателям долгов только по решению суда.

Фото: АР

"Должник, взыскатель и их представители вправе знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии. При этом коллектор вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю, ознакомиться с полной информацией о ходе исполнительного производства, в том числе с полученными ответами из регистрирующих органов. Например, данными территориальных органов внутренних дел о зарегистрированном оружии", — рассказали в пресс-службе ФССП.

Как сообщают "Известия", письмо приставам с просьбой разрешить узнавать об оружии граждан направляла Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) летом 2016 года. По мнению коллекторов, данные об оружии могут обезопасить их взаимодействие с должниками. Также это могло способствовать более эффективному взысканию просроченной задолженности с заемщиков. Ведь оружие говорит о наличии у должника ценного имущества, оно используется для охраны и само по себе нередко дорого стоит. Любой вид оружия и его содержание требуют существенных затрат, указывали коллекторы.

Предложенный ФССП вариант коллекторы восприняли позитивно. По их мнению, в любом случае это лучше, чем полный отказ в доступе к данным об оружии. Такая мера поможет в работе коллекторам, взыскивающим задолженность через суд. В рамках исполнительного производства они смогут оценить, есть ли оружие у заемщика, и подготовиться к визиту.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что накопив долг в полмиллиона долларов, ветеран спецподразделений, дабы противостоять коллекторам, решил превратить свою квартиру в неприступную крепость и начинил ее взрывчаткой и оружием.

Все началось с того, что мужчина взял кредит в одном из банков Московской области. В определенный момент проценты по займу стремительно выросли, долг превратился в неподъемную сумму. И тогда бывший СОБРовец решил не отдавать деньги.

Какое-то время банковские служащие и судебные приставы осаждали его квартиру, призывая вернуть хотя бы часть суммы. Но должник был непреклонен — он просто не открывал двери.

На помощь служителям Фемиды даже пришлось позвать сотрудников МЧС. Вот тут-то и началось "веселье": когда они попытались взломать двери, сработали растяжки с перцовым газом, установленные экс-силовиком.

На место вызвали спецслужбы и саперов. Оказалось, что должник отлично подготовился к очередному визиту коллекторов, тщательно укрепив свою однушку в подмосковном Пушкино, пишет Life. ru.

Мужчина оборудовал четыре входные двери растяжками, две из которых были с перцовым газом, а две — со взрывчаткой. Позже в "крепости" спецназовца оперативники обнаружили целый арсенал боеприпасов и огнестрельного оружия, в том числе автоматы с глушителями, револьверы и около семи килограммов взрывчатки. Все это было изъято.

На данный момент должник задержан. Проверяется законность хранения у него оружия: следствию предстоит выяснить, где мужчине удалось приобрести такой солидный арсенал.

Истории противостояния коллекторов и должников сегодня продолжают оставаться актуальными. Несмотря на то, что Госдума приняла закон, согласно которому "выбиватели" не смогут докучать простым гражданам своими звонками и угрозами, некоторые до сих пор не вписались в правовое поле и по старинке ведут себя неадекватно.

Методы "работы с клиентами" давно стали головной болью полиции и юстиции: за два года на действия коллекторов в правоохранительные органы поступило больше 20 тыс. жалоб. Пока же только на одной территории РФ издевательств над должниками больше не будет. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев своим указом ввёл запрет на коллекторскую деятельность в регионе с 6 апреля.

Кстати, если истории о том, как сборщики долгов сыпали ругательствами, подожгли дверь в квартиру и обклеили подъезд угрозами уже не вызывают удивления, то столкновения коллекторов с правоохранительными органами смотрятся даже комично.

В Петербурге, например, в руки полицейских попал коллектор, звонивший в академию МВД в Волгограде. Он угрожал дежурному по академии насилием за долги одного из курсантов. После того, как коллектор стал кричать в трубку о "лютой расправе" над семьей курсанта, полицейский-курсант обратился к начальству, следом за этим была устроена фоноскопическая экспертиза голоса коллектора. После этого коллектора арестовали, против него возбуждено уголовное дело.

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