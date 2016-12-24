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Источник Правда.Ру

Рождественский мир по традиции объявили в финском городе Турку

Общество

Традиционная церемония объявления мира, существующая еще с XIV, прошла сегодня в полдень в городе Турку (Финляндия). Этот старинный обычай открывает празднования Рождества.

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Фото: AP

В начале церемонии каждый год зачитывается объявление,в котором присутствующих призывают  "вести себя тихо и спокойно" и воздержаться от неподобающего поведения, поскольку "это наказывается по закону".

Несколько веков назад, согласно принятому порядку, рождественский мир объявлялся на 20 дней.

В пятницу вечером в свое рождественское путешествие по миру отправился финский Дед Мороз - Йоулупукки. Ему предстоит преодолеть более 450 млн км, чтобы успеть поздравить каждого. Поэтому, как гласит одна из легенд, у него есть огромный волшебный ключ, которым рождественский волшебник замедляет часы и на своих оленях успевает объехать весь мир.

"В этом году было много трудностей, но также и много прекрасных вещей. Мы с вами счастливчики, у нас все хорошо, по сравнению с жителями ряда других мест в мире, мы готовимся праздновать Рождество. Думаю, будет хорошо, если мы вступим в этот рождественский и новогодний сезон, глядя по сторонам в поисках тех, кому нужна помощь. И поможем им", - отметил Йоулупукки перед отправлением в поездку.

"Это будет лучший подарок, который мы когда-либо дарили. Нужно быть ближе и дружелюбнее друг к другу. Счастливого Рождества!", - сказал он перед тем, как сесть в сани.

В Финляндии сейчас наступает самое тихое время года. Местные жители заворачивают подарки, запекают в духовке свиной окорок и готовятся встретить праздник в кругу семьи.

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Фото: AP

Йоулупукки в приграничном городе Лаппеенранта 19 декабря  встретился с российским Дедом Морозом. Финский зимний волшебник получил от Деда Мороза в подарок снежинку из вологодского кружева, сам же он преподнес российскому дедушке лампу для соревнований по ночному ориентированию. Подобные встречи традиционно проводятся с 2002 года.

В своем мировое путешествие сегодня отправился и другой коллега финского Йоулупукки,  Санта Клаус. Как рассказывала Правда.Ру, поздравлять с Рождеством и дарить подарки детям он полетел также в полдень субботы.

Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе сегодня  около 12.30 мск на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 тысяч леденцов. Перед транспортным средством стоит непростая задача - пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

Первой страной, которую посетил волшебник, как и в прошлом году, стала Россия.

Темы Турку Финляндия Йоулупукки
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