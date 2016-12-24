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Источник Правда.Ру

Какой школьный предмет хуже всего знают российские школьники, выяснил Роскомнадзор

Общество

Роскомнадзор провел национальное исследование качества образования (НИКО), в результате которого выяснилось, что хуже всего школьники знакомы с историей регионов, где они живут. В исследовании принимали участие почти 50 тысяч учащихся российских школ.

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Фото: REX

Об этом рассказал журналистам руководитель проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей Станченко.

"Важное направление историко-культурного стандарта - это знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам - от 2 до 72% выполнения", - сказал Станченко.

По его словам, нередко школьники путают архитектуру разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, кроме того, им сложно работать с картами и источниками.

Проведенное исследование показало, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.

"Исследование обнаружено ряд таких очень важных направлений, по которым надо двигаться", - добавил Станченко.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, семьдесят процентов второклассников из 30 тысяч российских школ не смогли справиться с заданием, в котором нужно было из предлагаемых 10 слов составить предложение. Об этом  на заседании президиума Российской академии образования рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Она отметила, что такая проблема наблюдается не только в русском языке.

"Получается, что нам нужны программы, учебники, апробация учебников. Нам нужно возвращаться к тому, что на ЕГЭ мы не натаскиваем, а что каждый предметник - высококлассный специалист, чтобы он гордился и считал, что он подаёт свой предмет лучше, чем его коллеги", - сказала Васильева.

Ранее Ольга Васильева рассказала о необходимости возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

"Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая - люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое - хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть", - сказала Васильева.

Предложила глава ведомства также вернуть в школы профориентацию. Она подчеркнула, что ЕГЭ позволяет школьникам подавать документы на разные специальности, но при этом абитуриенты не всегда понимают, чем хотят заниматься в будущем. Министр уверена, что нужно повысить у будущих студентов профильную мотивацию, чтобы они могли определиться с профессией.

По словам экспертов, это правильное решение. Профориентация поможет детям понять, чем они хотят заниматься.

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Темы Роскомнадзор российские школы изучение предметов
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