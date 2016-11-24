Эксперты отметили успешность мультикультурализма в России и Азербайджане

В Московском государственном строительном университете прошел второй форум "Самореализация молодежи в мультикультурной среде".

Место проведения выбрано не случайно: по словам проректора университета Елены Гогиной, сейчас в МГСУ обучаются студенты из 75 стран мира, в том числе почти все народности России.

"Первый форум позволил нам повысить свой культурный уровень, по-другому посмотреть на тех, кто находится рядом с нами, — поделилась опытом проведения мероприятия Елена Сергеевна. — А сейчас мы хотим выяснить, в чем конкурентное преимущество молодежи, которая нашла способы самореализации в поликультурном сообществе".

Гостями форума наряду со студентами МГСУ и других вузов столицы стали члены студенческих объединений и национальных сообществ, бизнесмены, религиозные деятели, представители административных кругов. Все они понимают, насколько важно для молодежи умение находить общий язык с представителями любого народа и любого вероисповедания.

"Весь путь человека — это самореализация, получение навыков, которые помогут стать успешным, востребованным обществом и приносить ему пользу, — сказал почетный гость форума, член президиума Экспертного совета, председатель Всероссийского межнационального союза молодежи Кантемир Хуртаев. — У нас не может быть иного пути, кроме освоения мультикультурных навыков".

Кантемир Хуртаев уверен, что особого внимания требует обращение к культурным корням, традициям и просвещению. Ведь зачастую главной причиной межнациональных конфликтов становится элементарное невежество — когда ближайшие соседи мало что знают друг о друге.

Проведение таких экспертных площадок, и в первую очередь молодежных, призвано бороться именно с этим невежеством. "

Биологически так устроено: отличающееся от нас воспринимается с одной стороны с интересом, с другой стороны с опасением, — объясняет руководитель Московского международного центра мультикультурализма Наталия Красовская. — Социальные действия, создающие безопасную среду для изучения и взаимопонимания, направленные на получение результата — бесценная вещь. Когда социум успешно создает такую среду, общество идет вперед".

Подобный опыт уже есть в театральном институте имени Щукина. Наталия Рудольфовна рассказала о вновь набранном курсе — там в одной группе учатся студенты из России и Азербайджана, и все ребята говорят, что им очень повезло, потому что возможность погрузиться в культуру другого народа в процессе совместного творчества рождает иную картину мира и учит по-новому воспринимать окружающих людей.

"Такие площадки, как этот форум, очень важны. Это социальная основа, формирующая в молодых людях стремление к мультикультурному диалогу. Именно такая среда создана в Азербайджане, где мультикультурализм буквально пропитывает все сферы жизни", — сказала Наталия Красовская.

Такой образ мысли близок и российской молодежи. Руководитель общественной организации "Студенты России" Олег Зоря говорит: "Мы думаем не об этнической принадлежности или религии друг друга, просто относясь к этому с уважением. Мы думаем об общем деле, о правильных вещах, которые сделают наш мир лучше".

По мнению руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева, организация таких площадок, как молодежные форумы, имеет огромное значение с точки зрения межнациональной политики государства.

"В России мы говорим о равенстве всех культур и дружбе между народами, — поясняет Дмитрий Иванович. — Тем же принципом руководствуется Азербайджан, где мусульмане и православные поздравляют друг друга с религиозными праздниками, полнокровной жизнью живут национальные общины, сохраняется и развивается русскоязычное образование. И российско-азербайджанские отношения — это тот пример мультикультурализма в действии, на котором стоит воспитывать молодежь".

Депутат Госдумы РФ подчеркивает, что только конструктивный диалог различных культур дает возможность обществу гармонично и успешно развиваться.