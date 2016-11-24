Инна Новикова: Отмена моратория на смертную казнь нуждается в новых обоснованиях

С жалобой на нормы Уголовного и Уголовно-исполнительного кодекса, в соответствии с которыми осужденные пожизненно могут претендовать на УДО только после 25 лет отбытия наказания, обратился в Конституционный совет адвокат трех заключенных, приговоренных в 1991–1993 годах к смертной казни. Высшую меру впоследствии им заменили на пожизненное заключение.

Фото: Fotodom.ru/ DP

Кроме того, жалуются клиенты защитника, если в УДО им отказывают, то следующая попытка возможна лишь через три года, тогда как остальные заключенные могут попробовать добиться условно-досрочного освобождения уже через полгода.

Это обращение в КС прокомментировала главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова:

— О как! Законодательство не дает пожизненно осужденным возможности исправиться, говорится в обращении. Адвокат утверждает, что раскаяние каждого из подписавшихся велико, а перевоспитание близко.

Интересно, почему не слышно дискуссии по поводу отмены моратория на смертную казнь? Ведь пожизненное заключение дается за самые-самые преступления, которым нет ни оправдания, ни прощения.

Ведь в 1996 году указ о введении моратория был подписан "западноориентированным" Ельциным в угоду ЕС. И что нам с этого ЕС теперь? Никто нас в ЕС и не приглашает. Только отключают российские каналы, чтобы не пугать своих законопослушных граждан альтернативными фактами.

Кстати, в том же 1996 году был принят новый Уголовный кодекс РФ, о котором эксперты тогда говорили, что он почему-то получился ориентированным на защиту прав подозреваемых и преступников (что тоже важно, конечно), но никак не на защиту прав жертв преступлений.

За 20 лет ничего не изменилось. В 2015 году минюст РФ исключил возможность отмены моратория. Теперь вот и пожизненное осуждение стало поводом для попыток пересмотра в сторону смягчения.

Недавно обсуждалась жалоба людей, сидящих в одиночках, на то, что они лишены нормального человеческого общения, и дефицит коммуникации давит на них телесно и нравственно. И все готовы к исправлению и здоровой трудовой жизни после освобождения, лучше условно-досрочного.

Кстати, заключенные педофилы, которых, как свидетельствует медицина, только могила и исправит, получают сроки вполне себе приемлемые, никак не пожизненные. Демократия бьет ключом.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня