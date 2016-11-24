В Севастополе проходит саммит студенческих лидеров

В Севастополе 24 ноября проходит саммит студенческих лидеров стран СНГ. В город-герой съехались представители из 12 стран мира.

Фото: Вконтакте/Саммит студенческих лидеров стран СНГ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия, торжественное открытие саммита, в ходе которого участники встретились с руководством города и молодежью, прошло в Большом зале правительства Севастополя.

В мероприятии принимают участие 130 студентов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана, Украины, Республик Абхазия и Южная Осетия. Саммит также собрал руководителей и лидеров органов студенческого самоуправления вузов, молодежных общественных организаций, а также авторов студенческих проектов, реализуемых на региональном уровне.

Как сообщили организаторы форума, возраст участников — от 18 до 30 лет. В программе запланированы выступления и мастер-классы экспертов и гостей, среди которых врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, председатель заксобрания Екатерина Алтабаева, директор ФГБУ "Международный молодежный центр" Алексей Любцов, и. о. директора филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Иван Кусов и ректор Севастопольского государственного университета Валерий Кошкин.

Саммит студенческих лидеров стран СНГ — международная коммуникационная площадка с насыщенной образовательной и дискуссионной программой. В рамках мероприятия проходит обсуждение актуальных международных и межнациональных вопросов, работа в группах с целью обмена опытом в области развития молодежных организаций и студенческого самоуправления, а также насыщенная экскурсионная программа.

Главной целью форума является развитие социально-значимой деятельности студенческих и молодежных лидеров государств-участников СНГ, а также развитие навыков презентации своей страны и отстаивание национальных интересов.

Отметим, прошлый саммит студенческих лидеров стран СНГ прошел в Рязани. Тогда 300 человек из России, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Таджикистана и других стран обсуждали проблемы создания условий для межкультурного диалога среди студенческой молодёжи, наиболее успешные международные проекты в области интернационального воспитания и опыт волонтерской работы.

Отдельная секция была выделена для обсуждения объединяющей роли русского языка на постсоветском пространстве.

"Казалось бы, эта роль очевидна, но после распада Советского Союза далеко не все государства, в него входившие, сохранили русскоязычное образование. Многие страны даже запрещали у себя русский язык, — отмечает директор Центра российско-азербайджанской дружбы Наталия Красовская. — В этом смысле внушает уважение позиция Азербайджана, где к русскому языку относятся с таким же уважением, как к азербайджанскому. Сейчас между нами отсутствует языковой барьер, и это, безусловно, способствует дружбе между нашими странами".