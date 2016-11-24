Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?

Президент России Владимир Путин заявил, что "граница России нигде не заканчивается". Глава государства, вручив премию Русского географического общества в одной из номинаций, провел мини-экзамен по географии для юных эрудитов пятилетнего Тимофея Цоя и девятилетнего Мирослава Аскирко.

Мальчики прославились необычным знаниями географии, которые потрясли многих. Ребята участвовали в нескольких телепроектах, во время которых Мирослав и Тимофей безошибочно называли столицы, границы "экзотических" стран.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин решил лично проверить эрудицию мальчиков. "Столица Буркина-Фасо?" — спросил 5-летнего Тимофея президент. "Уагадугу", — сразу же ответил тот. Президент уточнил: "А как раньше эта страна называлась?" Тут мальчик растерялся: "Верхняя, а вот дальше не помню". "Верхняя Вольта, молодец!" — принял ответ Путин.

"Я знаю все границы, контуры стран, столицы", — ответил на уточняющий вопрос президента 9-летний Мирослав. "А где заканчивается граница России?" — спросил Путин. "Там, где Берингов пролив", — сообщил его юный собеседник. "Неправильно, граница России нигде не заканчивается!" — с улыбкой сам ответил Путин под аплодисменты зала.

Отметим, высказывание президента, вероятно, вновь возбудит профессиональных раздувателей российской угрозы. Напомним, ранее польский генерал Роман Полко, экс-глава военного подразделения GROM и бывший заместитель главы Бюро национальной безопасности заявил о неминуемом "российском вторжении" в Прибалтику "в ближайшее время".

"Провокаций много, так что не исключено, что в ближайшие несколько месяцев Россия нападёт под искусственно выдуманным предлогом", — приводит слова Полко польское издание Interia. Как и многие до него, генерал считает, что таким предлогом может быть "защита интересов русского меньшинства" в Литве или Эстонии. Ранее и шведские спецслужбы говорили о росте угрозы со стороны России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность.

"Соединенные Штаты Америки и НАТО мы уличаем в двойных стандартах в политике. С одной стороны, Столтенберг — руководитель НАТО - заявляет о том, что мы в стратегической перспективе не собираемся воевать с Россией. А с другой стороны они реагируют на заказ Вашингтона, который говорит о том, что надо наращивать потенциал, потому что постоянно надо показывать агрессивность России. Для этого надо перевести в более высокую степень готовности свои вооруженные силы. Естественно, что обыватель западных государств сразу же отреагирует: да, российская опасность реальная, раз вооруженные силы приводят в более высокую степень. Но средства на это надо брать с налогоплательщиков, поэтому и в информационном пространстве запускается новая волна антироссийской истерии. Вот вам двойные стандарты," — рассказал Pravda.Ru доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам главного редактора аналитического Центра КАТЕХОН Леонида Савина, паника вокруг мнимой "российской агрессии" — все это следствие большого желания военных и представителей ВПК дать возможность как можно больше заработать оборонным предприятиям. Военно-промышленный комплекс стран Запада использует лоббистов в СМИ и политике, чтобы властям не приходила мысль в голову урезать военные расходы.

Напомним, Владимир Путин в ходе общения с работниками предприятия "Автодизель" в Ярославле, отметил, что Россия никому не угрожает. "Мы никому не угрожаем, никому не собираемся угрожать. Все знают, что у нас территория самая большая в мире, и нам нужно надежно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа. Наша армия сделать это в состоянии, будем и дальше ее развивать", — отметил глава государства.

"Мы находимся в таком состоянии информационной войны и риторики, что делает Россия что-то или не делает, уже не так важно. В западным СМИ каждый день преподаются сенсационные новости о новых российских военных разработках, о полетах наших самолетов, небывалых учениях, которые угрожают миру. Это служит оправданием того, что в Европе очень серьезно увеличивается военный потенциал вблизи наших границ, а США вынашивают планы серьезного наращивания военных возможностей в зоне Тихоокеанского региона", — рассказал Pravda.Ru заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

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