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Источник Правда.Ру

Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что "граница России нигде не заканчивается". Глава государства, вручив премию Русского географического общества в одной из номинаций, провел мини-экзамен по географии для юных эрудитов пятилетнего Тимофея Цоя и девятилетнего Мирослава Аскирко.

Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не закан

Мальчики прославились необычным знаниями географии, которые потрясли многих. Ребята участвовали в нескольких телепроектах, во время которых Мирослав и Тимофей безошибочно называли столицы, границы "экзотических" стран.

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин решил лично проверить эрудицию мальчиков. "Столица Буркина-Фасо?" — спросил 5-летнего Тимофея президент. "Уагадугу", — сразу же ответил тот. Президент уточнил: "А как раньше эта страна называлась?" Тут мальчик растерялся: "Верхняя, а вот дальше не помню". "Верхняя Вольта, молодец!" — принял ответ Путин.

"Я знаю все границы, контуры стран, столицы", — ответил на уточняющий вопрос президента 9-летний Мирослав. "А где заканчивается граница России?" — спросил Путин. "Там, где Берингов пролив", — сообщил его юный собеседник. "Неправильно, граница России нигде не заканчивается!" — с улыбкой сам ответил Путин под аплодисменты зала.

Отметим, высказывание президента, вероятно, вновь возбудит профессиональных раздувателей российской угрозы. Напомним, ранее польский генерал Роман Полко, экс-глава военного подразделения GROM и бывший заместитель главы Бюро национальной безопасности заявил о неминуемом "российском вторжении" в Прибалтику "в ближайшее время".

"Провокаций много, так что не исключено, что в ближайшие несколько месяцев Россия нападёт под искусственно выдуманным предлогом", — приводит слова Полко польское издание Interia. Как и многие до него, генерал считает, что таким предлогом может быть "защита интересов русского меньшинства" в Литве или Эстонии. Ранее и шведские спецслужбы говорили о росте угрозы со стороны России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность.

"Соединенные Штаты Америки и НАТО мы уличаем в двойных стандартах в политике. С одной стороны, Столтенберг — руководитель НАТО - заявляет о том, что мы в стратегической перспективе не собираемся воевать с Россией. А с другой стороны они реагируют на заказ Вашингтона, который говорит о том, что надо наращивать потенциал, потому что постоянно надо показывать агрессивность России. Для этого надо перевести в более высокую степень готовности свои вооруженные силы. Естественно, что обыватель западных государств сразу же отреагирует: да, российская опасность реальная, раз вооруженные силы приводят в более высокую степень. Но средства на это надо брать с налогоплательщиков, поэтому и в информационном пространстве запускается новая волна антироссийской истерии. Вот вам двойные стандарты," — рассказал Pravda.Ru доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам главного редактора аналитического Центра КАТЕХОН Леонида Савина, паника вокруг мнимой "российской агрессии" — все это следствие большого желания военных и представителей ВПК дать возможность как можно больше заработать оборонным предприятиям. Военно-промышленный комплекс стран Запада использует лоббистов в СМИ и политике, чтобы властям не приходила мысль в голову урезать военные расходы.

Напомним, Владимир Путин в ходе общения с работниками предприятия "Автодизель" в Ярославле, отметил, что Россия никому не угрожает. "Мы никому не угрожаем, никому не собираемся угрожать. Все знают, что у нас территория самая большая в мире, и нам нужно надежно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа. Наша армия сделать это в состоянии, будем и дальше ее развивать", — отметил глава государства.

"Мы находимся в таком состоянии информационной войны и риторики, что делает Россия что-то или не делает, уже не так важно. В западным СМИ каждый день преподаются сенсационные новости о новых российских военных разработках, о полетах наших самолетов, небывалых учениях, которые угрожают миру. Это служит оправданием того, что в Европе очень серьезно увеличивается военный потенциал вблизи наших границ, а США вынашивают планы серьезного наращивания военных возможностей в зоне Тихоокеанского региона", — рассказал Pravda.Ru заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

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Темы Россия оборона география Владимир Путин
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