Форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" завершает работу в Ярославле

Сегодня в Ярославле завершается IV Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России". Целью создателей и организаторов форума было просвещение талантливых школьников в области выбора актуальных профессий.

Фото: Facebook/Будущие интеллектуальные лидеры России

В работе форума приняли участие 500 одаренных школьников со всей России - победители олимпиад, конкурсов в области научно-технического творчества и естественных наук, обладатели патентов и авторы изобретений.

В рамках форума первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил подумать, как расширить возможности для работы талантливых детей над их совместными проектами. Также он подробно осмотрел зону лабораторий, где юные изобретатели продемонстрировали ему свои практические наработки. Сергей Кириенко дал высокую оценку проекту форума «проеКТОриЯ», который позволяет участникам взаимодействовать интерактивно.

Кроме того, на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала о своих любимых писателях. В их числе Иван Бунин, Антон Чехов и Александр Куприн.

А первая женщина-космонавт Валентина Терешкова выразила уверенность, что российские космонавты первыми побывают на Марсе. Выступая на Всероссийском форуме одаренных детей «Будущие интеллектуальные лидеры России», она заявила, что была бы готова сама отправиться в полет, если бы не возраст.

Фото: Facebook/Будущие интеллектуальные лидеры России

Напомним, как сообщала Правда.Ру, форум, в котором приняли участие самые талантливые дети России, открылся 21 ноября 2016 года. В этот раз в его работе приняли участие школьники из 85 регионов нашей страны.

В программе этого года были предусмотрены лекции, тренинги, мастер-классы и кейсы, разработанные с партнерами форума - промышленными компаниями, научными институтами, институтами развития, малыми инновационными предприятиями, старт-апами и другими структурами.

В программе форума в 2016 году будут представлены шесть направлений: Технологии здоровья, Технологии энергии, Космические технологии, Технологии движения, Информационные технологии и Технологии материалов.

В рамках форума 22 ноября прошел третий Съезд "Российского движения школьников". Центральными событиями мероприятия стали избрание и утверждение нового состава руководителей "Российского движения школьников", а также подведение итогов крупных мероприятий РДШ и обсуждение предстоящих события Движения.

"Российское движение школьников" в этом году впервые присоединилось к Форуму.

Фото: Facebook/Будущие интеллектуальные лидеры России

Вчера юных участников интеллектуального форума поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал ребят надеждой и гордостью страны. Президент отметил, что, несмотря на юный возраст, участники форума уже добились впечатляющих успехов и доказали, что в основе достижений лежит не только талант, но прежде всего неустанный, кропотливый труд, характер и воля.

Напомним, Первый Всероссийский форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" прошел в Ярославле по распоряжению президента страны в ноябре 2013 года. Он является универсальной площадкой для общения, обучения и презентации собственных проектов и идей, которая собирает талантливых школьников со всей страны.