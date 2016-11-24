В Свердловской области над депутатами треснул потолок

Трещины, образовавшиеся в одной из секций стеклянного купола здания Заксобрания Свердловской области, заставили депутатов отменить заседание согласительных комиссий по доработке бюджета на 2017 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат регионального парламента Вячеслав Вегнер.

Фото: zsso.ru

По словам свердловского депутата Алексея Коробейникова, в Заксобрании приняли меры предосторожности в случае обрушения купола. Лифт на шестой этаж (на шестом этаже расположен зал заседаний свердловского парламента) не ходит. Об этом он написал в Facebook.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Заксобрания от комментариев отказались, сославшись на то, что уход за состоянием здания не находится в их компетенции. Не смогли предоставить оперативный комментарий и в управлении административными зданиями губернатора Свердловской области по причине того, что этот объект к ним не относится уже третий год.

По данным Ura.Ru, повреждения мог вызвать прилетевший сверху предмет. В эти минуты под куполом работают специалисты управления зданиями правительства региона и проводившей строительство компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили в управлении, на данный момент изучаются повреждения стекла одной из секций купола. Угроза обрушения конструкции отсутствует. После оценки состояния кровли в рабочем порядке будут проведены ремонтно-восстановительные мероприятия. По предварительным данным, речь может идти о механическом воздействии на стекло в одной из секций купола.

"Атомстройкомплекс" отрицает, что ЧП произошло по вине строителей, говоря о внешнем воздействии на строение. Как сообщили в организации, объект был принят управляющей компанией в 2009 году. Причиной случившегося могут быть последствия неправильной эксплуатации, и каких-то внешних воздействий — например, тяжести снежного покрова.

Вячеслав Вегнер эту версию также поддерживают. "По характеру разрушения видно, что сверху прилетел какой-то предмет. Возможно, из рядом стоящей гостиницы "Хаятт" какой-нибудь пьяный жилец что-то выбросил", — предположил депутат. Парламентарии уже поделились в социальных сетях фотографиями, на которых они изображены в касках.

Отметим, строительство здания было окончено в 2009 году, стоимость строительства составила около 1,6 миллиардов рублей.

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