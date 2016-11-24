Россиянам все же запретят крупные покупки за наличные

Обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок наличными, перенесли на 2018 год. Как сообщил "Известиям" федеральный чиновник из финансово-экономического блока правительства, соответствующее требование с учетом переходного периода может появиться в России не ранее 2019 года.

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Речь идёт о запрете расплачиваться за товары "живыми" деньгами стоимостью более 300 000 рублей. Эксперты отмечают, что перенос сроков связан с тем, что в стране до сих пор нет соответствующей платежной инфраструктуры. Также есть и другая причина — непопулярность предлагаемой меры. По словам чиновника, "в текущей ситуации лучше не педалировать эту непопулярную меру". Другой источник издания, знакомый с ходом обсуждения новеллы, также подтвердил, что рассмотрение проекта откладывается. В Минфине и ЦБ оперативные комментарии не предоставили.

"Наверное, действительно есть те, кому эта новелла не нравится. Но идея не забыта, и я думаю, что мы можем к ней вернуться уже в 2017 году", — цитируют "Известия" главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, процесс по строительству платежной инфраструктуры еще только разворачивается. Число присоединенных к национальной платежной системе банков пока недостаточно, чтобы обеспечить доступность приема карт "Мир" повсеместно. Но процесс идет, и можно рассчитывать, что со временем эта задача будет решена.

Напомним, идея ограничения наличных расчётов возникла в 2012 году. Тогда Министерство финансов предложило ограничить в России расчеты наличными деньгами, в частности, обязать работодателей переводить зарплату на банковские карточки.

В интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов пояснил, что доля наличных платежей в России в 2 раза выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза выше, чем в развивающихся странах. По его мнению, это способствует развитию теневого сектора экономики, поскольку у участников рынка есть возможность недоплачивать налоги.

Тогда Минфин ткже начал готовить предложения по обязательному использованию безналичных расчетов при крупных покупках, выплате заработной платы и других операциях. Ограничения могут затронуть такие операции, как покупка недвижимости, автомобилей. Силуанов считает, что ограничения на расчет наличными деньгами не приведут к росту цен.

"Если безналичный оборот существенно возрастет, то и размер комиссии уменьшится. Если мы будем предпринимать шаги в этом направлении, то и установка банкоматов станет прибыльным делом. Если этим заниматься, то банки будут заинтересованы развивать платежные системы, а значит, и в маленьком городе смогут рассчитываться по банковским карточкам", — пояснил министр.

По различным оценкам, доля непрозрачного сектора в России составляет порядка 30-40 процентов ВВП, добавляет РБК.

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