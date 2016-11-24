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Источник Правда.Ру

Россиянам все же запретят крупные покупки за наличные

Общество

Обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок наличными, перенесли на 2018 год. Как сообщил "Известиям" федеральный чиновник из финансово-экономического блока правительства, соответствующее требование с учетом переходного периода может появиться в России не ранее 2019 года.

Россиянам все же запретят крупные покупки за наличные
Фото: Fotodom.ru/DP

Речь идёт о запрете расплачиваться за товары "живыми" деньгами стоимостью более 300 000 рублей. Эксперты отмечают, что перенос сроков связан с тем, что в стране до сих пор нет соответствующей платежной инфраструктуры. Также есть и другая причина — непопулярность предлагаемой меры. По словам чиновника, "в текущей ситуации лучше не педалировать эту непопулярную меру". Другой источник издания, знакомый с ходом обсуждения новеллы, также подтвердил, что рассмотрение проекта откладывается. В Минфине и ЦБ оперативные комментарии не предоставили.

"Наверное, действительно есть те, кому эта новелла не нравится. Но идея не забыта, и я думаю, что мы можем к ней вернуться уже в 2017 году", — цитируют "Известия" главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

По словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, процесс по строительству платежной инфраструктуры еще только разворачивается. Число присоединенных к национальной платежной системе банков пока недостаточно, чтобы обеспечить доступность приема карт "Мир" повсеместно. Но процесс идет, и можно рассчитывать, что со временем эта задача будет решена.

Напомним, идея ограничения наличных расчётов возникла в 2012 году. Тогда Министерство финансов предложило ограничить в России расчеты наличными деньгами, в частности, обязать работодателей переводить зарплату на банковские карточки.

В интервью "Известиям" министр финансов Антон Силуанов пояснил, что доля наличных платежей в России в 2 раза выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза выше, чем в развивающихся странах. По его мнению, это способствует развитию теневого сектора экономики, поскольку у участников рынка есть возможность недоплачивать налоги.

Тогда Минфин ткже начал готовить предложения по обязательному использованию безналичных расчетов при крупных покупках, выплате заработной платы и других операциях. Ограничения могут затронуть такие операции, как покупка недвижимости, автомобилей. Силуанов считает, что ограничения на расчет наличными деньгами не приведут к росту цен.

"Если безналичный оборот существенно возрастет, то и размер комиссии уменьшится. Если мы будем предпринимать шаги в этом направлении, то и установка банкоматов станет прибыльным делом. Если этим заниматься, то банки будут заинтересованы развивать платежные системы, а значит, и в маленьком городе смогут рассчитываться по банковским карточкам", — пояснил министр.

По различным оценкам, доля непрозрачного сектора в России составляет порядка 30-40 процентов ВВП, добавляет РБК.

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Темы деньги безналичный расчет Министерство финансов
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