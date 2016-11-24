ВЦИОМ: Работу президента России одобряют почти 83% россиян

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, сохраняется тренд к повышению рейтингов президента России и правительства страны.

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В ноябре рейтинг одобрения деятельности президента составил 82,6%, что в целом незначительно отличается от показателей прошлого месяца (82,2%), зато оценки работы третий месяц подряд показывают рост. Согласно последним данным среднемесячный показатель составляет 60,2% (с 53,6% в августе).

Также зафиксирована положительная динамика в вопросе одобрения деятельности Госдумы. Если в октябре работу парламента положительно оценивали 45,5% респондентов, то в ноябре уже 47,7%. Почти половина жителей страны положительно оценивают и работу Совета Федераций - 46,6% опрошенных.

Среди общественных институтов серьезных колебаний за последний месяц не произошло. Наибольшую поддержку и одобрение, по сравнению с другими, наши сограждане по-прежнему выказывают армии (82,8% одобряют ее действия, негативно высказываются только 8,8%), а также Русской Православной Церкви (71,2%), средствам массовой информации (62,5%). Наименьший показатель одобрения на фоне остальных у политической оппозиции, при этом доли положительных (34,4%) и отрицательных (36,1%) ответов практически равны.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 19-20 ноября 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта.