Египетская виза станет значительно дороже

В МИД Египта сообщили, что с 1 марта цена визы составит 60 долларов (сейчас ее стоимость — 25 долларов). То есть для туристов подготовили "подарок": подорожание в 2,5 раза!

архив Правды. Ру

Напомним, что туристы из России оформляют визу по прибытии в Египет. На пограничном переходе с Израилем ставится "Синайский штамп". Срок действия визы — один месяц.

Последний раз египетская виза дорожала в 2014 году: с 15 до 25 долларов. Как отмечают эксперты, ощутить подорожание египетской визы наши соотечественники смогут после возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Египте не ждут возобновления авиасообщения с Россией ранее первого квартала 2017 года.

Для возобновления рейсов власти двух стран начали взаимодействовать по обеспечению дополнительной безопасности в египетских аэропортах. РФ неоднократно направляла в Египет своих специалистов для их проверки. Глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщал, что первым принять российских туристов сможет аэропорт Каира, где планируется открытие нового терминала. Позднее он уточнял, что в этом случае речь будет идти о регулярных рейсах. Если же сначала по решению правительства РФ откроются курортные направления Хургада или Шарм-эль-Шейх - с большей вероятностью первыми полетят чартеры.

От политического положения в Египте также зависит, будут ли снова ездить в эту страну туристы. Не возникнут ли у маршала ас-Сиси проблемы с экономикой из-за рухнувшей отрасли, когда можно ждать возвращения россиян к побережью Красного моря? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda. Ru рассказала египетская журналистка Мона Халиль, сообщало наше издание.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!