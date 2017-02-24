Память Виталия Чуркина почтили сербские болельщики. ВИДЕО

"Друг правды и сербского народа, покойся с миром. Виталий Чуркин, 1952—2017", — написали болельщики на баннере.

delije_net, twitter. com

На матче баскетбольной Евролиги между командой "Црвена Звезда" и турецким "Галатасараем" сербские фанаты развернули баннер в память о постоянном представителе России при ООН Виталии Чуркине.

Баскетбольный матч завершился победой сербской команды со счетом 75:58.

Сегодня, 24 февраля, в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ родные и коллеги, друзья и знакомые простились с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным.

Тело дипломата было доставлено в Москву в четверг, 23 февраля. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Сегодня Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.

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"Правда.Ру" сообщала, что Виталий Чуркин не раз отстаивал позицию Российской Федерации на заседаниях Совета безопасности ООН; например, в августе 2008 года, в период военного обострения российско-грузинского конфликта — войдя в жесткий клинч с представителями западных держав. В период своей деятельности в СБ ООН Чуркин неоднократно использовал право вето. В частности, 4 февраля и 19 июля 2012 года он наложил вето на проекты резолюции СБ ООН по Сирии, 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине, 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17.

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