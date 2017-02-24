Похороны Виталия Чуркина: эксклюзивные фото и видео

Сегодня в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ родные и коллеги, друзья и знакомые простились с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным.
Тело дипломата было доставлено в Москву в четверг, 23 февраля. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Сегодня Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
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