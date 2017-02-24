В Латвии унизили женщину-посла Арабских Эмиратов

В Латвии произошел скандал с послом Арабских Эмиратов. ОАЭ направили латвийскому МИДу ноту протеста из-за неуважения к обычаям мусульман и дипломатическому иммунитету.

Ханана Халфана Обаида Али Аль Мадхани Фото: president.lv

У дипломата Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани в аэропорту Риги потребовали снять хиджаб для прохождения проверки. Посол была согласна сделать это в отдельном кабинете и только в присутствии женщин, однако ей не дали такой возможности.

В латвийском МИДе обещали выяснить все обстоятельства, но подчеркнули, что проводят все проверки по европейским стандартам. В ОАЭ, в свою очередь, напомнили о "хрупкости дипломатии". К слову, диппредставительство Эмиратов открылось в этой прибалтийской стране только 9 февраля, передает "Лайф".

Добавим, сегодня СМИ сообщили, что Белый дом покинула единственная женщина в хиджабе, которая там работала. Румана Ахмед оставила пост старшего советника Совета национальной безопасности США, проработав чуть больше недели в администрации Трампа, передает телеканал MSNBC.

По её словам, одной из причин её ухода стал президентский указ о запрете на въезд в США мусульман.

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