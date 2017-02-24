Барака Обаму просят стать президентом Франции

Во Франции осталось много почитателей Обамы. Они, как сообщает ABC News, выступили с необычной инициативой. По Парижу уже развешаны плакаты с портретом Обамы и надписью Obama17. Отовсюду звучат призывы посетить одноименный интернет-сайт. Там размещена петиция, в которой говорится о том, что надо убедить Обаму принять участие в выборах.

"Во времена, когда Франция собирает массово голосовать за ультраправого кандидата, мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца", — говорится в сообщении на сайте.

Отметим, при этом президентом Франции должен быть французом. Поэтому Барак Обама должен сильно постараться… Некоторые активисты отмечают, что главное в их деле — дать людям надежду.

"Правда.Ру" сообщала, что Супруги Барак и Мишель Обама, похоже, скоро разведутся, пишет universalfreepress. com. Развод может стоить американским налогоплательщикам 100 миллионов долларов.

"Вы никогда не задумывались, почему Мишель Обама всегда выглядит хмуро, когда она вместе с мужем показывается на публике? Почему проводить вместе с Бараком каникулы в местах, о которых обычный человек может только мечтать, не достаточно, чтобы, по крайней мере, улыбаться? Похоже, она держится за действительно большие деньги", — пишет автор статьи Ричард Энтони (Richard Anthony).

Одному из источников издания стало известно, что терпение Мишель лопнуло, и она расстается со своим "флиртующим муженьком". Она ведет тайные переговоры со своим адвокатом, с которым уже успела подготовить официальные документы для развода.

Пользователи соцсетей призвали Мишель Обаму баллотироваться в президенты в 2020 году, сообщала "Правда.Ру". "Они хотят, чтобы Обамы вернулись. После шокирующей победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года во вторник, 8 ноября, некоторые люди уже призывают Мишель Обаму выдвинуться на пост президента в 2020-м", - пишет US Magazine.

Как сообщает СМИ, в соцсетях уже появился соответствующий хештег - #Michelle2020. Один из пользователей твиттера написал: "Ведь не слишком рано начинать кампанию-2020 за Мишель Обаму?".

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