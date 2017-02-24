Ансамбль имени Александрова впервые выступил в обновленном составе

Ансамбль имени Александрова впервые выступил после катастрофы Ту-154. ВИДЕО

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова выступил в Кремле на концерте в честь Дня защитника Отечества. Это первое выступление коллектива в обновленном составе, после катастрофы Ту-154.

фото: vk.com

Как передает RNS, на мероприятии также выступил президент России Владимир Путин.

Российский президент заявил, что "вооруженные силы имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной боевой готовности, способны действовать четко и согласованно и уверенно отражать любую агрессию".

Как сообщала "Правда.Ру", катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Отбор в ансамбль начался после Нового года. Министр обороны Сергей Шойгу выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

В конце января завершились собеседования и прослушивания кандидатов на вакантные должности солистов, артистов хора и балета ансамбля имени Александрова. Был набран коллектив, которому предстоит подготовка на протяжении нескольких месяцев.

Уже весной этого года артисты примут участие в гастролях ансамбля в Чехии и Словакии весной 2017 года. Об этом сообщил ведущий солист коллектива Вадим Ананьев.

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