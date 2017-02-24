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Источник Правда.Ру

Прощание с выдающимся дипломатом проходит сегодня в Москве

Общество

Гроб с телом дипломата установлен в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ.

Прощание с Чуркиным
Виталий Чуркин, Источник фото: Википедия

Все неравнодушные — родные и коллегии, друзья и знакомые — прощаются с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным.

Гроб с телом дипломата был доставлен в Москву в четверг. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Сегодня, 24 февраля, на церемонии прощания планируется, что выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщала "Правда.Ру", похоронят российского дипломата на Троекуровском кладбище. Ожидается, что это произойдет в 13:00 по московскому времени.

Наше издание писало, что исполняющим обязанности постпреда назначен первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев. Руководить работой представительства он будет до назначения нового постоянного представителя при ООН.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля — за день до своего 65-летия.

"Правде.Ру" смерть Чуркина прокомментировал судебно-медицинский эксперт. По словам Эдуарда Туманова, американские судебно-медицинские эксперты в данном случае могут не спешить с формулировкой окончательного диагноза, дожидаясь, когда будут готовы результаты дополнительных методов исследования: гистологического, судебно-токсикологического и других. Судебно-гистологическое исследование (проводка, фиксация, заливка, покраска материала) занимает порядка недели, потому что есть определенные сроки проведения материала, что обусловлено технологическими особенностями изготовления гистологических препаратов. На судебное токсикологическое исследование также требуется время. Токсикологическое исследование при судебном медицинском исследовании — это стандартная процедура. Так, например, мы всегда берем для определения алкоголя кровь и мочу, американцы всегда помимо алкоголя дополнительно проводят исследование на наркотики. Таков установленный алгоритм проведения судебно-медицинского исследования.

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Умер Виталий Чуркин
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