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Источник Правда.Ру

Захарченко пообещал скоро назвать убийц Гиви

Общество

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что в скором времени назовет имя убийцы командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви.

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Гиви фото: vk.com

"Следствие заканчивается. В скором времени объявим убийцу и даже надеемся, что сможем его представить", — цитирует Захарченко РИА "Новости".

Ранее в ДНР заявили, что вышли на след убийц Гиви. Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, "убийцы" понесут заслуженное наказание.

Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. По данным следствия, комбат "Сомали" полковник Михаил Толстых стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете.

Позже в прокуратуре ДНР заявили, что правоохранительным органам удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей убийства Гиви. Как сообщает ФАН со ссылкой на источники в ВС ДНР, убийство могли совершить законспирированные украинские агенты.

Произошедшая трагедия расценивается как теракт.

"Последствия однозначно негативные — ввиду того, что Гиви в последнее время стал в достаточной степени медийной фигурой, которая мотивировала наших бойцов, наше ополчение, наши народные силы. Разумеется, с точки зрения мотивации гибель Гиви — это достаточно существенный удар по всем нам, по республике", — ранее сказал "Правде.Ру" депутат парламента Новороссии Евгений Тинянский.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пообещал отомстить за смерть Гиви.

"Это срыв минских соглашений. Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим", — цитирует Захарченко "Лента.ру"

Он добавил, что жители Донбасса никогда "не плясали ни под чью дудку" и не собираются этого делать в будущем.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", на место убитого Михаила Толстых (Гиви) заступил Егор Волчков, его позывной - Сынок. Теперь он будет возглавлять известный батальон.

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