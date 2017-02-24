Андрей ФУРСОВ: "Капиталисты хорошо изучили теорию Маркса"

Идеи Карла Маркса все-таки претворились в жизнь, но только не усилиями пролетариата. Так считает известный историк Андрей Фурсов:

Карл Маркс, фото: REX

Маркс полагал, что на смену капитализму придет социализм. Как написал Жак Аттали, он подарил замечательную идею мирового правительства, но только создал его не пролетариат, а буржуазия. На смену капитализму времен Маркса пришла, по словам Аттали, "глобальная распределительная экономика", обеспечивающая контроль над распределением ресурсов и выделяющая каждому столько, сколько положено.

Вот, скажем, сейчас много говорится о том, что стоит ликвидировать бумажные деньги, а расчеты вести по карточкам. Открыл рот шире положенного — и у тебя на карточке ничего не осталось. По Марксу, ликвидация денег может произойти, но только в интересах определенной группы. Другое дело, что Маркс писал: рабочий класс, совершая революцию, перестает быть пролетариатом. То же самое может произойти и с буржуазией. Буржуазия, которая отменяет капитализм, перестает быть буржуазией, она превращается в совершенно другой слой. Что такое капитал? Это овеществленный труд, который реализует себя в качестве самовозрастающей стоимости. Овеществленный труд — это, так сказать, вечные вещи, грубо говоря, "железки". Поскольку сейчас решающими факторами производства становятся информационные факторы, естественно, что посткапитализм должен строиться как раз на монополизации именно этих факторов.

Теперь представьте себе, что мы — капиталисты: что мы будем делать, чтобы монополизировать науку, образование? Сначала нужно разрушить старое образование, чтобы его вообще не было, чтобы люди умели только считать, писать, чтобы заполнить формуляр. Дальше мы рушим науку и концентрируем ее в неких структурах — фактически, как в Древнем Египте, где монополия на знания была у жрецов. Сейчас мы видим, что это происходит практически во всех развитых странах. Рушится образование в Европе — с помощью болонской системы. В России его разрушают уже лет 15 люди типа Фурсенко и Ливанова, но все никак не могут его разрушить, потому что оно опирается на прежнее, советское образование, на русскую гимназию. Это образование было настолько мощным, что разрушить его все никак не получается. Что же касается европейцев и американцев — то там, по крайней мере, для 98% населения оно уже разрушено.

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