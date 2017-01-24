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Решение суда Петербурга: Мемориальную доску Колчаку придется демонтировать

Общество

Смольнинский суд Петербурга удовлетворил иск горожан, которые просили признать незаконной установку и демонтировать мемориальную доску руководителю Белого движения во время Гражданской войны в России адмиралу Александру Колчаку, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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Фото: REX

"Признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу", - огласила решение судья Татьяна Матусяк.

Доска памяти русского военачальника и одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны в России Колчака была установлена 12 ноября 2016 года в Петербурге на доме 3 по улице Большая Зеленина. Инициатором ее установки был мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело". Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил установку доски.

Установление памятной доски в честь такой неоднозначной личности не очень понравилось жителям города на Неве, поэтому в суд вскоре было направлено сразу несколько исков от разгневанных петербуржцев. Заявители просили суд признать незаконным постановление правительства города об установке доски Колчаку и демонтировать ее.

Александр Колчак - военный и политический деятель, адмирал, полярный исследователь, участник Первой мировой войны. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность для продолжения карьеры в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке.

Помимо обвинений, связанных с его участием в гражданской войне, Колчака также обвиняли в вывозе значительной части золотого запаса страны за границу. 

Расстрелян Колчак был в 1920 году. Вопрос о его реабилитации  до сих пор не решен. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.

Российское общество неоднородно, но все же большинство происходящих событий находятся в пределах гражданского консенсуса, христианского смирения и толерантности. Однако в последнее время все чаще из этих рамок выпадает вопрос о героизации "втихомолку проклятых отчизною" персонажей. О том, почему доска Колчаку, вероятнее всего, отправится вслед за доской Маннергейму, рассказал историк и публицист Александр Широкорад.

"Нужен ли нам еще один памятник с милицейским постом?  Екатеринбургская милиция, а позже полиция охраняет памятник Ельцину. В Севастополе милицейский пост был выставлен у памятника гетману Сагайдачому, больше известному как "танцующий дервиш". Затем памятник снесли, аккуратно упаковали и отправили в Киев".

И вот доску Колчаку закрасили черной краской. Координатор центра "Белое дело" Олег Шевцов заявил: "На доску поставят антивандальное покрытие". Ну, взорвут ее.

Между тем, в суд Петербурга поступило несколько исков о демонтаже "доски Колчака".

Но, собственно, кто такой Колчак? На этот вопрос Александр Широкорад дает в своем материале Колчак в очереди за Маннергеймом.

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