В России обнаружили еще одного долларового миллиардера

Агентство Bloomberg рассказало появлении в России еще одного долларового миллиардера — Виталия Орлова, владеющего компанией "Норебо Холдинг". Компания занимается рыболовным промыслом на Севере России.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Орлова составляет миллиард долларов. Однако он не числится в списках богатейших бизнесменов, в том числе в рейтинге журнала Forbes.

Bloomberg отмечает, что своё состояние увеличить до миллиарда Орлову помогли ответные меры России на западные санкции — запрет на ввоз иностранных продуктов. В стране повысился спрос на отечественную мойву, скумбрию и сельдь. Это стало хорошей прибавкой к доходам от экспорта рыбы, который приносит 60% выдержки, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь возглавил ежегодный рейтинг журнала Forbes "25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний". По данным издания, за год вознаграждение Алексея Миллера составило $17,7 миллионов.

Второе место в списке занял президент "Роснефти" Игорь Сечин, состояние которого составило $13 миллионов. В прошлом году показатель был $17,5 миллионов. Третью позицию в рейтинге занимает глава Сбербанка Герман Греф с $11 миллионами. На четвертом и пятом месте гендиректор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов и Иван Стрешинский из USM Advisors. Их вознаграждения за год составили по $10 миллионов.

Всего в список вошли 25 российских топ-менеджеров. Forbes отмечает, что суммарное вознаграждение всех участников рейтинга за год сократилось в 1,5 раза.

Кроме того, были названы самые состоятельные холостяки России. Первое место занял совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 13,3 миллиарда долларов, в рейтинге богатейших людей России он занимает вторую строчку. Со своей женой Ольгой развелся около 10 лет назад. По некоторым сведениям, пишет Forbes, у Фридмана есть гражданская супруга Оксана, однако официально миллиардер "числится" холостым.

На втором месте в списке — бывший владелец "Уралкалия" и председатель футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев. Его состояние оценивается в 7,7 миллиарда долларов (12-я строчка в рейтинге самых богатых россиян). Сейчас Рыболовлев разведен.

На третьей строчке обосновался президент ОНЭКСИМ, владелец баскетбольного клуба НБА "Бруклин Нетс" (Brooklyn Nets) Михаил Прохоров — его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов (он занимает 14-ю позицию в списке богатейших россиян). Самый убежденный холостяк, как называет его Forbes, готов на что угодно, лишь бы не жениться.

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