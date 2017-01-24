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Источник Правда.Ру

Все больше россиян сидят без работы после вуза

Общество

Каждый второй участник опроса ВЦИОМ рассказал о том, что сегодня молодому специалисту сложнее найти работу, чем несколько лет назад. По мнению 13 процентов опрошенных, сложнее всего выпускникам вузов устроиться по специальности, а 40 процентов участников опроса отметили, что бывшим студентам все труднее найти высокооплачиваемую работу.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Насчет подготовки студентов мнения разделились. Почти одинаковое количество опрошенных ответили, что новоиспеченные кадры становятся все профессиональнее и, напротив, что уровень подготовки с каждым годом снижается.

Между тем россияне считают, что обеспечивать себя студент должен, уже учась в вузе. Две трети россиян одобряет желание молодых людей работать. Лишь 18 процентов настаивают, что тяга к знаниям должна быть на первом месте, передает РГ. 

Напомним, в прошлом году член комиссии общественной палаты РФ Елена Шапкина на пленарном заседании предложила создать в министерстве образования и науки комиссию по снижению уровня безработицы среди выпускников вузов.

По ее словам, почти каждый третий выпускник не может найти себе применение, а значит, возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств. Самыми невостребованными, по ее данным, оказались экономисты, юристы, инженеры, переводчики и режиссеры.

Тем временем работодатели раскрыли формулу гарантированного трудоустройства. Оказалось, что их мало интересует престижность вуза или оценки в дипломе. Компании обращают внимание прежде всего на личные качества соискателей и их фактический опыт работы. Выяснилось, что только 15% российских работодателей обращают внимание на высокую успеваемость кандидата, 11% — на престижность учебного заведения, на грамматические и математические знания — 7% и на иностранные языки — 3%.

"По нашим исследованиям, половина работодателей недовольна общим уровнем подготовки молодых специалистов вузов. На первый план выходит не подтверждение прохождения некого образовательного процесса, а само умение и готовность учиться для конкретной практической цели", — рассказал руководитель пресс-службы Superjob Иван Кузнецов.

Кроме того, важным является "конгруэнтность" человека, а именно насколько сильно различается реальная его жизнь и желаемая, какие цели ставит перед собой сотрудник.

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