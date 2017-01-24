Каждый второй участник опроса ВЦИОМ рассказал о том, что сегодня молодому специалисту сложнее найти работу, чем несколько лет назад. По мнению 13 процентов опрошенных, сложнее всего выпускникам вузов устроиться по специальности, а 40 процентов участников опроса отметили, что бывшим студентам все труднее найти высокооплачиваемую работу.
Насчет подготовки студентов мнения разделились. Почти одинаковое количество опрошенных ответили, что новоиспеченные кадры становятся все профессиональнее и, напротив, что уровень подготовки с каждым годом снижается.
Между тем россияне считают, что обеспечивать себя студент должен, уже учась в вузе. Две трети россиян одобряет желание молодых людей работать. Лишь 18 процентов настаивают, что тяга к знаниям должна быть на первом месте, передает РГ.
Напомним, в прошлом году член комиссии общественной палаты РФ Елена Шапкина на пленарном заседании предложила создать в министерстве образования и науки комиссию по снижению уровня безработицы среди выпускников вузов.
По ее словам, почти каждый третий выпускник не может найти себе применение, а значит, возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств. Самыми невостребованными, по ее данным, оказались экономисты, юристы, инженеры, переводчики и режиссеры.
Тем временем работодатели раскрыли формулу гарантированного трудоустройства. Оказалось, что их мало интересует престижность вуза или оценки в дипломе. Компании обращают внимание прежде всего на личные качества соискателей и их фактический опыт работы. Выяснилось, что только 15% российских работодателей обращают внимание на высокую успеваемость кандидата, 11% — на престижность учебного заведения, на грамматические и математические знания — 7% и на иностранные языки — 3%.
"По нашим исследованиям, половина работодателей недовольна общим уровнем подготовки молодых специалистов вузов. На первый план выходит не подтверждение прохождения некого образовательного процесса, а само умение и готовность учиться для конкретной практической цели", — рассказал руководитель пресс-службы Superjob Иван Кузнецов.
Кроме того, важным является "конгруэнтность" человека, а именно насколько сильно различается реальная его жизнь и желаемая, какие цели ставит перед собой сотрудник.
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