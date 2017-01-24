"Вставшего" комика заставят сесть?

Российский конгресс народов Кавказа попросил правоохранительные органы дать правовую оценку действиям блогера Ильи Мэддисона и возбудить дело по факту оскорбления чувств верующих.

Фото: REX

Причиной стал выложенный на YouTube в апреле 2015 года двухминутный ролик с выступлением стендап-комика, в котором он "оскорбил чувства представителей сразу двух мировых религий". В выступлении Мэддисон рассказал о том, что купил Коран и взял его читать в уборную. Однако туалетная бумага закончилась, и вместо нее ему пришлось использовать носок. После он вложил его в книгу, которая якобы была Кораном. В конце ролика говорится, что это была Библия.

Скандальную историю для Pravda.Ru прокомментировал председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе

— Вам известна история с роликом блогера Ильи Мэддисона. Как бороться с такими оскорблениями и не поддаваться на провокации?

— Мэддисон — это Илья Давыдов. Глумление над христианством и исламом произошло в 2012 году, а закон, защищающий чувства верующих, вступил в силу с 2013 года. Мы подготовили заявление в Следственный комитет РФ, в Прокуратуру и ФСБ России по данному инциденту.

Мы видели, что ролик оказался не единственным выпадом в отношении религии, духовных ценностей граждан РФ со стороны Мэддисона. Однако мы считаем, что оскорбления или угрозы в отношении Мэддисона или других лиц также недопустимы, а тем более какие-либо противоправные действия в их отношении. Точно так же, как недопустимо оскорбление и противоправные действия в отношении духовных ценностей граждан РФ. Они защищены у нас сегодня законодательно. И поэтому именно в рамках закона, именно в правовом поле мы собираемся разрешить данную ситуацию.

— Прецедентов таких не было, никто не добивался наказания?

— Прецедентов целая куча, просто резонансные случаи не так часты. Мы изначально, когда нам на глаза попался этот "юмористический" ролик, сразу обозначили свою позицию: юмор заканчивается ровно там, где начинаются оскорбления. Именно это произошло в ролике Мэддисона, он перешел на откровенные оскорбления религии.

Он, как мы понимаем, придерживается атеистических взглядов, и эти взгляды так же защищаются законодательством РФ — это свобода совести. Человек имеет право не быть приверженцем той или иной религии. Но оскорблять другие религии ему тоже никто не разрешал, и мы прибегнем к защите наших прав по законодательству РФ.

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