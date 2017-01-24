Мизулина: За растление детей наказание должно быть пожизненным

Законопроект, ужесточающий наказание за растление детей, вплоть до пожизненного заключения, намерена внести на рассмотрение Госдумы сенатор Елена Мизулина. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Фото: elenamizulina.ru

Так сенатор отреагировала на сообщения СМИ о множественных случаях систематических сексуальных домогательств до учеников одной из московских школ. По мнению Мизулиной ужесточение наказания за такие преступления должно особенно коснуться растлителей из "близкого круга" ребенка - преподавателей или родителей.

"В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения", - отметила она.

По словам Мизуллиной, когда в свое время в Госдуме рассматривался "антипедофильский законопроект", она предлагала ввести в уголовное законодательство норму об ужесточении ответственности за подобные преступления для тех лиц, которым дети доверяют, но тогда эту поправку не пропустили.

"Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц, вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала она.

Родителям сенатор советует больше общаться с детьми, присматриваться к ним, обращать внимание на изменение поведения.

"Если ребенок стал жертвой насилия, он становится более замкнутым, более закрытым, более агрессивным", - сказала Мизулина.

В понедельник СМИ сообщили о множественных случаях систематического сексуального насилия над учениками в московской "Лиге школ" (ныне закрытой). Только по показаниям детей в 2014 году выяснилось, что жертвами доказательств стали не меньше 15 учеников. Следственным комитетом РФ организована доследственная проверка по сообщениям о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних.

Утверждается, что с момента основания школы в 1994 году директор и один из учителей систематически домогались учениц. Об этом СМИ рассказали несколько десятков выпускников. По их словам, директор Сергей Бебчук и его заместитель Николай Изюмов заставляли девочек раздеваться, трогали их и занимались с ними сексом.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в сентябре прошлого года вокруг московской школы №57 разгорелся скандал. Поводом для этого послужил пост в Facebook, который опубликовала журналист Екатерина Кронгауз. Она написала, что учитель истории этой школы якобы на протяжении 16 лет имел интимные отношения со своими ученицами. Причем об этом знали, но молчали, многие педагоги, школьники и даже родители.

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