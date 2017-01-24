Пьяный актер отматерил "Конька-горбунка" и был уволен

Артиста, выругавшегося со сцены во время детского спектакля нецензурной брань, уволили в Новокузнецке. О случае стало известно после того, как одна из жительниц города обратилась с жалобой в администрацию.

Инцидент произошел 7 января, пишет «Газета Кемерова». Один из артистов драматического театра на спектакле «Конек-Горбунок» произнес нецензурное слово, при этом выступающие были пьяны, рассказал женщина.

«Администрация театра после ознакомления с вашим письмом провела большое служебное расследование и факт, описанный вами, подтвердился. Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями спектакля как нецензурное обращение. По итогам расследования, артист А. Левченко не работает в театре», - ответили в виртуальной приемной мэрии.

Там также заявили, что администрация театра готова лично извиниться перед новокузнечанкой, «так как справедливо считает данный факт ударом по репутации, ведь русский драматический театр всегда отличался высокой сценической культурой и красотой звучания русского литературного языка и речи». Однако замечание о том, что артисты были в нетрезвом виде, в мэрии комментировать не стали.

Как сообщала Правда.Ру, петербургская полиция задержала представителей "Театра.doc" - актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского во время спектакля. В рамках спектакля "Неявные воздействия" актеры выступали непосредственно в городском пространстве.

Одна из сцен предполагала выступление на балконе с криками о готовящемся самоубийстве, что и привлекло внимание полиции. "По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида", - говорится в сообщении пресс-центра Марии Бароновой, представляющей интересы театра.

В конечном итоге в полиции разобрались в ситуации и отпустили представителей театра, пожелав им дальнейших творческих успехов. Сообщается, что после инцидента необычный спектакль продолжился. "Петербургские полицейские не только прикоснулись к прекрасному, но и приняли в нем непосредственное участие. Всегда бы так", - написала Баронова в Facebook.

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