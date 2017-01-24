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Источник Правда.Ру

Санкции против ФСБ оставят россиян без айфонов, компьютеров и станков?

Общество

Санкции США против ФСБ могут иметь неожиданные последствия как для американского бизнеса, так и для российского потребителя. Это связано с тем, что ФСБ отвечает за разрешения на ввоз технологий. Дело в том, что ввоз в нашу страну любых устройств с функцией шифрования — а это и мобильные телефоны, и планшеты, и даже обычные беспроводные мыши — подлежит обязательному согласованию с ФСБ, но американским поставщикам теперь запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

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Фото: Fotodom.ru/DP

Санкции OFAC, запретившие американским компаниям взаимодействовать с ФСБ, потенциально затрагивают очень большое число американских предприятий — "практически всю индустрию", утверждает источник РБК в отрасли международного юридического консалтинга. По его словам, в комапниях сейчас анализируют ситуацию.

Напомним, уходящая администрация Обамы в декабре 2016 года ввела санкции в отношении ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали из страны 35 российских дипломатов.

Также был представлен доклад ФБР, якобы доказывающий вину России в хакерских атаках на выбора в Штата. Над ним посмеялись и наши, и западные эксперты.

Как сообщала ранее Правда.Ру, в интервью The Wall Street Journal, Дональд Трамп заявил, что не видит причин продолжать санкционное давление на Россию, если страны найдут взаимопонимание по борьбе с терроризмом и другим проблемам. "Если вы можете работать вместе и Россия помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?", — цитирует избранного американского президента "Интерфакс".

Впрочем, избранный президент намерен сохранить ограничения "по крайней мере на некоторое время" после своей инаугурации.

При этом ранее в конгрессе уже заявили: если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США.

А на днях лидер демократического меньшинства в конгрессе США Чак Шумер заявил, что группа сенаторов внесёт законопроект, который запретит Дональду Трампу президентскими указами снимать санкции с России. По его словам, проект поддержал и республиканец Джон Маккейн, который работает над новым пакетом санкционных мер против России.

"Мы снимем санкции, и Россия воспримет это как карт-бланш на всякие безобразия, так же поступят Китай и Иран. Это будет просто ужасно. Поэтому я надеюсь, что эта инициатива будет поддержана обеими партиями", — приводит слова Шумера издание Politico.

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