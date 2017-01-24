Спешащая "Скорая" разгонит водителей по радио

Власти Москвы и Минкомсвязь РФ обсуждают новый способ экстренного информирования водителей и пассажиров. Одно из предложений связано с тем, что машины "скорой" смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу.

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"Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю", - рассказал Коммерсанту начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков. То есть водители "скорых" смогут оперативно сообщить водителям, что спешат на срочный вызов, и потребовать уступить им дорогу.

Причем услышит такое сообщение не весь город, а только отдельный район.

Правда, технологии, которая позволит реализовать идею, пока нет. Производители предлагают различные решения, "начиная с головной станции, заканчивая мобильными ретрансляторами, вплоть до задействования канала RDS и имитации его работы автомобилями экстренных оперативных служб". По сути, речь идет о создании стандарта для всех экстренных оперативных служб, поэтому работы проводятся под эгидой Минкомсвязи, отметил Мартышков.

Напомним, в этом году на Камчатке иномарка не пропустила "скорую" к умирающему пациенту. Бригада медиков ехала на вызов к 21-летнему молодому человеку с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед прибытием патруля автомобиль скрылся.

После этого губернатор Камчатского края Владимир Илюхин считает необходимым ужесточить наказание за препятствование оказанию медицинской помощи сотрудниками медицинских организаций, а также работе других экстренных служб.

Подобные вещи со "скорыми" происходят достаточно часто, просто не всегда они попадают в прессу, говорят эксперты. Потому что в основном, к счастью, обходится без того, чтобы пациенты умирали. По мнению работников медицины, людям нужно перестать относиться к врачам, как к обслуживающему персоналу. Подробнее читайте в материале: Отношение к врачам, как к крепостным, приводит к смертельным последствиям.

К слову, в прошлом году предложили снять ответственность с водителей оперативных служб за повреждения автомобилей, которые мешают их проезду во дворах. Проще говоря, им хотели разрешить таранить машины. Правда, от этой идеи вскоре отказались.

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