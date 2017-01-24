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Источник Правда.Ру

Пользователей мессенджеров хотят идентифицировать

Общество

Роскомнадзор и МВД предлагают ввести в российское законодательство понятие мессенджеров и обязать "организаторов распространения информации в интернете" предусмотреть возможность идентификации пользователей. Такие поправки могут внести в закон "О связи".

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Фото: AP

"Российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров вроде WhatsApp, Viber и Telegram. Описание таких сервисов включено в поправки к закону "О связи", разработанные Роскомнадзором и МВД при участии сотовых операторов", — сообщает Коммерсант.

Идея регулирования мессенджеров путем заключения договоров с операторами связи и идентификации клиентов таких сервисов содержалась в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов) о регулировании OTT-сервисов, но позже была исключена. Участники интернет-отрасли и рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве РФ раскритиковали документ, заявив, что он нарушает конституционные права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, силовики Чеченской республики провели спецоперацию против боевиков, которых удалось обнаружить благодаря переписке в мессенджере WhatsApp.

Переписка в WhatsApp подтвердила имевшуюся у силовиков информацию о готовящейся вылазке боевиков в селении Цоци-Юрт Курчалойского района. Террористы, в частности, создали в мессенджере собственную группу, пишет "Коммерсантъ".

Также сообщается, что перед началом операции абонентам республики было отправлено сообщение с просьбой удалить чаты о религии и на другие темы, которые могут вызвать подозрение у правоохранителей.

В прошлом году WhatsApp и еще нескольким мессенджерам в Европе выдвинули ультиматум: ограничить поддержку шифрования. Сейчас переписка пользователей там зашифрована.

Министр внутренних дел Франции выразил мнение, что решение о дешифровке поможет правительству контролировать общение между собой потенциальных террористов. Контроль планируется применять только в отношении предполагаемых преступников. Идею ограничения шифрования в мессенджерах поддержали и в Великобритании.

Позже стало известно, что российские компании намерены заняться доступом к переписке пользователей WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype. Эта задача дешифровки трафика пользователей ставится в рамках реализации "пакета Яровой".

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