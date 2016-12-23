Официальное название Керченскому мосту выберут голосованием

Опрос о названии мосту, строящемуся через Керченский пролив, проведут среди жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края в 2017 году, сообщили в Информационном центре "Крымский мост".

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"В следующем году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Крыма о том, как правильно надо назвать строящийся мост между полуостровом и материковой частью России — Крымский или Керченский, отметил, что выбор названия остаётся за гражданами России.

— Я придумал его строить, а вы — как его его назвать, — заявил Владимир Путин.

Президент сказал, что в течение истории данный мост хотели построить не один раз: сначала в Российской империи, затем во времена СССР. Однако только сейчас мост возводится и со своим возведением откроет большие перспективы развития не только туристических потоков, но и международной торговли.

Президент РФ заявил, что можно было бы провести референдум по названию моста в Крым, но в то же время отметил, что одно название уже прижилось — Керченский мост, пусть так и будет.

"Название моста — я уже сказал, как люди назовут, пускай так и будет. Можно даже провести какой-то опрос там, референдум, но важно, чтобы он был, а как его назвать — это уже дело важное, но все-таки второе. Прижилось уже какое-то название, прижилось название "Керченский мост" — пусть так и будет", — сказал Путин в пятницу.

"Действительно, правильно дать возможность людям выбрать название такому важному объекту, как мост в Крым. Не в приказном порядке назвать, а спросить у людей. Мост сейчас называют по-разному: то Крымским, то Керченским, предлагают и другие варианты. Верно будет прийти к единому названию. Тогда у нашего Моста по-настоящему появится своё собственное имя", — заявил председатель Общественного совета по строительству Крымского моста, журналист Николай Долгачев.

Керченский мост, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Как ранее сообщала Правда.Ру, основные работы завершены уже наполовину. Кстати, археологи, работающие на месте строительства Керченского моста, обнаружили при раскопках клад старинных монет и древние гидротехнические сооружения, а также захоронения знати.

"Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище. Раньше считалось, что такие сооружения стали у нас возникать только с началом греческой колонизации, но в ходе исследований стало известно, что местные племена до прихода греков также являлись носителями высокой материальной культуры", — цитирует начальника отдела памятников археологии администрации Краснодарского края Георгия Давыденко ТАСС.