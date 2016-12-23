На Дальнем Востоке четыре человека умерли от отравления антифризом

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Следователи Еврейской автономной области начали доследственную проверку после смерти четырех мужчин в селе Калинино после распития ими антифриза, сообщается на сайте регионального СУСК.

Местный житель нашел пятилитровую канистру с красной жидкостью на свалке. Он попробовал содержимое и решил, что можно употреблять его в качестве алкоголя. На застолье мужчина позвал приятелей. На протяжении двух дней они употребляли эту жидкость.

Сообщается, что в результате у мужчин начались одинаковые симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу села Ленинское, где скончались, еще двое умерли дома, передает РИА Новости. Следователи проводят проверки.

Изъятая жидкость направлена на химическое исследование. По предварительным данным, это был антифриз.

Напомним, массовое отравление спиртосодержащей жидкостью произошло в Иркутской области. По последним данным, число жертв отравления "Боярышником" увеличилось до 75 человек.

— Умерла одна женщина. Количество погибших достигло 75 человек, 44 умерли в медучреждениях, 31 доставлены из организаций ритуальных услуг. Сейчас в больницах города находится 19 пациентов, 27 выписаны на амбулаторное лечение, — рассказали в местном минздраве.

Сегодня стало известно, что не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт.

"В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается", — говорится в сообщении.

Что касается пострадавших, то некоторые отравились не метанолом.

— На текущий момент результаты исследований проведены в 55 случаях, из которых метанол как причина отравления выявлен у 52 пациентов. У трех пациентов причиной отравления явился этиловый спирт", — цитирует сообщение Минздрава ТАСС.

Расследование дела продолжается. Сегодня Ленинский районный суд Иркутска взял под стражу одного фигуранта дела о производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства "Боярышник", сообщил РИА Новости в пятницу представитель суда.

"Один из фигурантов взят под стражу. Шесть под домашним арестом. Одна женщина-инвалид отпущена под подписку о невыезде вчера. В данный момент рассматривается судом четыре дела", — сказал собеседник агентства.

Между тем Роструд заявил, что проведет проверки на предприятиях, которые имели отношение к производству "Боярышник". Как сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов, предприятия проверят на соблюдение трудового законодательства, в том числе охрану труда, безопасность на производстве. Результаты станут известны в конце января.