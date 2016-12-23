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Источник Правда.Ру

Из-за суровых морозов солдаты в Сибири перешли на лук и сало

Общество

Установившиеся в ряде регионов Сибири морозы ниже -30 градусов вынудили скорректировать программу полевых занятий дислоцированных там подразделений Центрального военного округа и начать выдавать их личному составу хлеб, лук и сало в специальных пунктах обогрева. Об этом сообщает пресс-служба округа.

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Источник фото: архив Правды.Ру

"С целью недопущения переохлаждения военнослужащих при проведении занятий командиры соединений и воинских частей приняли дополнительные меры. На всех объектах, где проводятся занятия, в том числе парках боевых машин, развернуты пункты обогрева личного состава, в которых личному составу дополнительно выдаются чай, сало, хлеб и лук. В подразделениях максимально сокращены полевые занятия", — говорится в сообщении.

Занятия в воинских частях стараются проводить в спортивных залах, учебных классах, приказарменных помещениях. Это позволяет изучать штатное вооружение и боевую технику.

Ранее сообщалось, что призывники на Урале и в Сибири получают утепленную форму сверх норм из-за резкого похолодания — до минус 40 градусов.

Тем временем в ближайшие дни в Сибири морозы не отступят.

"С четверга по субботу в Новосибирской области прогнозируется сильный мороз (температура ночью минус 40-45 градусов). В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае в субботу аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-19 градусов", — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам Ягудина, температурные рекорды побиты в новосибирской Кыштовке, где впервые за 40 лет столбик термометра понизился до минус 45 градусов, и в Томской области, где зафиксировали температуру 48 градусов ниже нуля.

Кстати, опыт закаливания российских военнослужащих не так давно пригодился сирийским военным. После дождливых дней в середине декабря в Сирии наступило похолодание, выпал снег. Больше всего снежных осадков обрушилось на провинцию Хомс. Увидеть редкое для Сирии явление приезжают посмотреть даже жители из других регионов.

А сирийские солдаты, оказавшиеся в эпицентре снегопадов, начали перенимать опыт российских военных по закалке к суровым условиям непогоды.

Примером для них, прежде всего, послужили многочисленные видеозаписи в Сети о том, как россияне растирают себя снегом зимой, чтобы повысить закалку.

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