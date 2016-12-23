Приговор Карауловой: казнить нельзя помиловать

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), пытавшейся сбежать на территорию, контролируемую ИГИЛ. Ее приговорили к 4,5 года колонии общего режима.

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Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Просить об УДО девушка не сможет. Ее защита уже обжаловала приговор и будет ждать решения апелляционной инстанции.

Приговор Карауловой для Правды.Ру прокомментировали эксперты. Решительную позицию в ее защиту занял адвокат Дмитрий Аграновский.

— Насколько профессионально проводилось следствие, с вашей точки зрения? Много дали Варваре или мало?

— Я не участник процесса, поэтому я не могу комментировать действия следствия. Но даже если вина ее полностью доказана, на мой взгляд, это совершенно чрезмерный приговор. Есть такое выражение — горе от ума. Она же была студенткой МГУ, иногда люди высокоинтеллектуальные совершают такие глупости, на которые не пойдет обычный человек. Но она же все-таки никого не убила, и девушка, и лицо у нее совершенно не безнадежное. Я считаю, что вполне можно было ограничиться условным сроком.

Никто не недооценивает опасность запрещенной в России группировки ИГИЛ. ИГИЛ должна быть просто уничтожена, совершенно однозначно. Но Варвара Караулова, мне кажется, больше этим занималась по глупости, и еще иногда женщины поддаются мужскому влиянию. Поэтому я очень надеюсь, что апелляция ей заменит реальный срок на условный.

— Есть те, кто жалеет, а есть недовольные, заявляющие, что Сталина на нее нет…

— Между прочим, при Сталине процент оправдательных приговоров достигал 20%, и в целом карательная практика при Сталине, с поправкой на время, была довольно мягкой, особенно по отношению к женщине. И я думаю, что эта конкретная Варвара Караулова могла и условным сроком обойтись.

— Это во многом показательный процесс, вы согласны?

— Он остался бы показательным в любом случае, она ведь и так под стражей давно сидит. Все-таки государство должно быть не жестоким, а справедливым. А здесь девушка, которая никого не убила, ничего такого сделать не успела. И установлено, что она поддалась влиянию мужчины, что тоже случается у женщин, да и у мужчин бывает. Я надеюсь, что апелляция ей заменит реальный срок на условный. Пусть она будет под испытательным сроком. Если вернется к старому, то тогда уже, конечно, второй раз никто с ней не будет церемониться.

Но мне кажется, приговор слишком жестокий, не соответствует ни реальной политической ситуации, ни ее личности. Все-таки когда пойманы мужчины-вербовщики, да, они должны подвергаться жесткой ответственности, а здесь, мне кажется, она все-таки действовала по глупости и будучи вовлеченной. Она сама жертва, и наказывать ее так жестоко, мне кажется, не правильно.

Первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству, член фракции ЛДПР Юрий Напсо решение суда считает адекватным.

— Как оцениваете приговор?

— Мое личное мнение, что она ничего не совершила, а только могла совершить. Я думаю, наказание соразмеримо с содеянным. Я не углублялся в следствие, у нас и нет такого права, как у депутатов. Но мое мнение, что это такая зараза, с которой надо бороться.

— Вы имеете в виду вербовку?

— Да, само это направление, конечно, ужасно. Мы видим, что происходит сегодня в Европе, что сделали с нашим послом в Турции. Поэтому такие вещи надо, конечно, пресекать. Обидно, что это наши соотечественники. Когда вовлечение в террористические группировки происходит где-то, с кем-то, не так болезненно воспринимается, как когда это молодежь, которая воспитывается у нас в стране. Конечно, такие тенденции надо пресекать. Поэтому, я считаю, что суд вынес законное решение. И я не думаю, что процесс был показательным, просто он первый у нас такой, поэтому к нему особое внимание. Дай Бог, чтобы он был последним.

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