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Источник Правда.Ру

Участников форума юных интеллектуалов назвали надеждой и гордостью страны

Общество

Владимир Путин поприветствовал участников форума "Будущие интеллектуальные лидеры России". В нем принимают участие 500 школьников из всех регионов. Это победители олимпиад и конкурсов, обладатели патентов и авторы изобретений. Президент назвал ребят надеждой и гордостью страны.

Форум юных интеллектуалов
Фото: Facebook/Будущие интеллектуальные лидеры России

Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте Кремля. В ней глава государства отметил, что, несмотря на юный возраст, участники форума уже добились впечатляющих успехов и доказали, что в основе достижений лежит не только талант, но прежде всего неустанный, кропотливый труд, характер и воля. Президент добавил, что стремления ребят к новым знаниям нужно активно поддерживать, сообщает РИА Новости.

Помимо талантливых подростков в форуме принимают участие педагоги, ректоры вузов и представители крупных отечественных компаний. Владимир Путин выразил уверенность, что насыщенная программа форума позволит всем с пользой провести время, обсудить интересные проекты, найти свежие решения сложных задач и пообщаться в творческой, неформальной обстановке.

Мероприятие проходит с 21 по 24 ноября в Ярославле. В третий день его проведения с юными талантами встретился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он взглянул на площадки, где ребята обсуждают проекты и идеи, после чего поделился впечатлениями от увиденного.

Участников форума Сергей Кириенко назвал нестандартными людьми с горящими глазами. "Богатство нашей страны — это люди. Будущее нашей страны — вот эти ребята!", — отметил заместитель руководителя администрации президента.

Также он похвалил организаторов мероприятия — власти Ярославской области. Сергей Кириенко отметил, что проект "Будущие интеллектуальные лидеры России" должен иметь продолжение. Он отметил, что талантливым детям надо чаще встречаться и совместно работать. Ведь форум проходит только раз в году, а идеи у ребят появляются постоянно.

Добавим, форум "Будущие интеллектуальные лидеры России" проходит в четвертый раз. В рамках мероприятия руководители предприятий и педагоги могут обсудить актуальные вызовы, стоящие перед индустриями, а также помочь юным талантам определиться в выборе будущей профессии. Дети же имеют возможность поделиться как уже существующими идеями, так и планами на будущее. 

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Темы Ярославль Владимир Путин форум юных интеллектуалов
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