Подросток из Москвы заставил родителей на коленях извиняться за "сломанную жизнь"

В Сети появилось видео, на котором неизвестный молодой человек ставит на колени своих родителей и заставляет их извиняться за причиненные ему душевные травмы. Пользователи Сети отмечают, что видео может оказаться фейком.

Скриншот с видео

На видеозаписи, сделанной вечером 11 октября, 16-летний Александр М. заявил: "Я наконец-то дождался, что мои родители встанут на колени и извинятся за все, что они сделали. Значит так: вы сломали мне жизнь, четыре раза отправляли меня в больницу по своей воле".

Родители просят у сына прощения, подчёркивая, что делали это не по своей воле. "Я готова извиниться, стоя на коленях перед тобой, за то, что я позволила не по своей воле отправить тебя в больницу. И я могу сказать следующее: я хочу, чтобы папа ушёл из нашего дома навсегда. Я хочу, чтобы мы с тобой наладили нормальные отношения и больше никогда не возвращались к этому вопросу. Я прошу прощения, стоя на коленях. И я буду помогать тебе в выполнении твоих желаний в жизни", — сказала мать подростка.

Корреспондентам телеканала "360" удалось поговорить со знакомыми московского подростка. Как сообщили источники издания, молодой человек, с которыми не совладали опытные психологи и врачи, был увлечен игрой Call of Duty и проводил все свободное время за компьютером.

По словам знакомых, молодой человек "адекватный", просто родители принимали его увлеченность компьютерными "стрелялками" близко к сердцу. Как сообщил изданию один из знакомых с ситуацией пользователей, подросток действительно четыре раза был в психушке. Скандал разразился, потому что родители решили отправить его в больницу еще раз.

По словам другого источника, недавно у Александра появилась девушка и на какое-то время накал страстей спал, однако после ссоры с ней у подростка появились суицидальные наклонности, он почти перестал общаться в соцсетях. Молодой человек снова около недели назад попал в психиатрическую больницу за то, что разнес дом за 5 миллионов рублей.

Как сообщил изданию товарищ подростка, Александр сам выложил ролик в Сеть. Однако потом испугался, что станет героем передачи "Пусть говорят", и удалил.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ученым удалось раскрыть аномалии в структуре некоторых регионов мозга у подростков, слишком увлекающихся онлайн-играми. Именно это, по мнению исследователей, изменяет их реакцию на раздражители и импульсивное поведения, которые заставляют их забывать о сне, учебе и еде во время гейминга, говорится в статье, опубликованной в журнале Addiction Biology.

Свои выводы ученые сделали во время наблюдения за 200 подростками-геймерами. "Большая часть из этих изменений, которые нам удалось обнаружить, обычно считаются благотворными. Но иногда, как это случается, полезные изменения нельзя отделить от проблем, которые они неизбежно влекут за собой, в том числе и игроманию", — заявил Джеффри Андерсон (Jeffrey Anderson) из университета Юты в Солт-Лейк-Сити (США).

Андерсон и его коллеги решили проверить, если ли какие-то нейрофизиологические причины для развития игромании, и понять, как можно с ней бороться. Для этого ученые заручились поддержкой 200 детей и подростков, испытывающих непреодолимую тягу к компьютеру, и проследили за тем, как работает их мозг во время игры при помощи магнитно-резонансного томографа.

Оказалось, что мозги всех игроманов обладали одной общей чертой — два региона их мозга — задняя часть передней коры (DPFC) и височно-теменной узел (TPJ) были чрезмерно сильно связаны между собой и заметно активнее обменивались информацией во время игры, чем у здоровых людей.

Как объясняет биолог, TPJ отвечает за сбор информации об окружающем мире из органов чувств, а DPFC — за функционирование рабочей памяти, планирование действий, абстрактное мышление и поиск новой информации и объектов в данных, поставляемых из височно-теменного узла. К тому же, эти части мозга участвуют в работе особой "сети", определяющей самые важные объекты для человека и игнорирующей все остальные раздражители.

Чрезмерно сильная связь между этими регионами, по словам Андерсона, делает человека более импульсивным, нацеленным на поиск новых ощущений и знаний и заставляет его быстрее терять концентрацию и забывать о долгосрочных планах. Это, как считают авторы статьи, может объяснять большинство нарушений в поведении, которые характерны для игроманов.