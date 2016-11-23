В Подмосковье семью с 12 чихуахуа и тремя котами выгнали из квартиры за долги по ЖКХ

За долги по ЖКХ подмосковная семья лишилась жилплощади. Из муниципальной трехкомнатной квартиры трех человек выгнали в комнату в коммуналке. Долг составил 424 тысяч рублей.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсант

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сайт администрации Люберецкого района Подмосковья, семье пришлось поменять квартиру площадью 54 квадратных метра на комнату в 24 "квадрата". Таким было решение суда.

Жильцы не сразу открыли дверь и не хотели идти на контакт с коммунальщиками, однако в конце концов согласились на переезд.

В квартире, откуда выселили людей, нет электричества. Она завалена мусором, и там присутствует неприятный запах. До этого в помещении обитало множество домашних животных: два лабрадора, 12 чихуахуа, три кота. В квартире установлены клетки, на полу лежит шерсть.

Похожая история произошла на Кузбассе. В Киселевске мужчина накопил долг за коммуналку больше 380 тысяч рублей. Он долгое время отказывался платить за свет и содержание жилья. Даже решения суда не заставили его погасить хотя бы часть долга. В итоге квартиру арестовали.

Приставы выяснили, что у кузбассовца несколько жилых помещений. Из квартиры его выселять не стали. Приставы оставили жилплощадь мужчине на "ответственное хранение с правом пользования". Пока его квартира не уйдет с молотка, хозяин может в ней жить.

Добавим, в прошлом году долги за ЖКХ в стране превысили триллион рублей. Половину этой суммы коммунальщикам задолжало население. Тогда заговорили об ужесточении ответственности для злостных неплательщиков.

Ранее Правда.Ру писала, что тарифы на коммуналку могут заморозить. Федеральная антимонопольная служба предложила не повышать некоторые коммунальные тарифы для населения в течение пяти лет. Это могло стать своеобразным способом наказать монополии, которые, "тратят непомерно много денег".

Несмотря на это предложение, тарифы все же вырастут. Как стало известно на днях, в следующем году рост составит 4 процента. Суммы в квитанциях станут больше с 1 июля 2017 года.

Сейчас рынок взыскания долгов за услуги ЖКХ становится всё более привлекательным для коллекторского бизнеса: должники проживают компактно, возможности воздействия на них достаточно велики, и закон, который вступит в силу в следующем году, не распространяется на такого рода деятельность. Читайте подробнее в материале: Не платишь квартплату? Жди коллекторов!

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня